سامسونج تستعد لإطلاق تحفتها هاتف Galaxy A52 .. مواصفات

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A52 خلال الأسابيع المقبلة حيث سيصدر بعدد من الإمكانات الكبيرة، بعد أن تم اعتماد من عدد من وكالات الهواتف الذكية، منها وكالة TENAA ، ويعتبر الهاتف خلفا ل Galaxy A51 الذى صدر العام الماضى والذى حقق مبيعات هائلة.





وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Galaxy A52 سياتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Infinity-O AMOLED ، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى.









وستكون كاميرات هاتف Galaxy A52 عبارة عن 4 كاميرات خلفية، الاساسية ستكون بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة بزاوية واسعة دقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعرى للعمق والاتساع بدقة 8 ميجا بيكسل.





وسيعمل هاتف Galaxy A52 بمعالجى من نوع Snapdragon 750G وذلك مع تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، أما نسخة الجيل الرابع للاتصالات 4G بمعالج من نوع Snapdragon 720G من شركة كوالكوم الأمريكية.





ومن المتوقع أن يحتوى هاتف Galaxy A52 على بطارية سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط ، مع نظام تشغيل أندرويد 11 ، مع واجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.0 .



