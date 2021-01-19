سامسونج تسحب هواتف Galaxy S20 من الأسواق بعد إطلاق Galaxy S21.. تفاصيل

كشفت تقارير أن شركة سامسونج قامت بسحب هواتف Galaxy S20 التى أصدرتها العام الماضى، من الأسواق وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان الرسمى عن هواتفها الرائدة للعام الحالى Galaxy S21 حيث أعلنت عنها فى 14 يناير الماضى.





وبحسب موقع Gizmochina فإن شركة سامسونج قامت بسحب كل النسخ الخاصة بسلسلة هواتف Galaxy S20 من على موقعها الرسمى، حيث لا يمكن للمشترين القيام بطلبها الآن، حيث حلت محلها هواتف Galaxy S21









وتركت شركة سامسونج على موقعها هاتف Galaxy S20 FE الذى تم إطلاقه منذ حوالى 3 أشهر، وكذلك الهواتف الجديدة Galaxy S21، فيما نفد مخزن الهواتف فى المملكة المتحدة والصين.





وفقا للموقع فإن هذا الأمر هو أمر طبيعى حيث أن الشركة تريد أن تعطى فرصة أكبر لبيع هواتفها الجديدة Galaxy S21، حيث تقوم شركة آبل بمثل هذا الشئ عند إطلاق هواتف جديدة فإنها تقوم بسحب كل النسخ القديمة المنافسة من على موقعها الرسمى.





ولن تؤثر عملية سحب هواتف Galaxy S20 من على موقعها على وجودها فى متاجر بيع الهواتف عموما، حيث أن سامسونج لا تزال تمد بائعى التجزئة بالهواتف، إلا أنها لن يمكن طلبها مرة أخرى من الموقع الرسمى.





وكانت أطلقت شركة سامسونج هواتفها الرائدة للعام الجديد Galaxy S21 ، عبارة عن 3 هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra، وهى أول هواتف رائدة تطلقها شركة سامسونج بدون شواحن، على خطى شركة آبل الأمريكية بعد إطلاق هواتف آيفون 12 نهاية العام الماضى بدون شواحن أيضا للحفاظ على البيئة من التلوث التكنولوجى.



