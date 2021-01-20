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تكنولوجيا

أول هاتف هواوي يحصل على خدمات جوجل في 2021

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:01 ص
مفاجأة.. أول هاتف
مفاجأة.. أول هاتف هواوى يحصل على خدمات جوجل فى 2021
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كريم جمال
لحقت حالة من السعادة بعشاق علامة هواوى الصينية الشهيرة رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، بعد معرفتهم بأول هاتف من المارد الصيني سيتم تزويده بخدمات جوجل من جديد عقب المقاطعة الأخيرة، التى شنتها حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى مايو 2019، خوفًا من التجسس على متخدميها داخل النطاق الأمريكي.
الأمر الذى تعقب عليه وقف تزويد هواتف هواوى التى صدرت فى هذه الفترة بخدمات جوجل، الأمر الذى اضطر هواوى لتقديم هواتفها بدون بعض التطبيقات الشهيرة، ثم بناء نظام تشغيل خاص بها لعدم الإعتماد على أندرويد، و طرحته بالفعل داخل الصين، حيث قالت إنه أسرع 60 % من نظام جوجل الشهير.

إلا أن الحظ ابتسم من جديد، بعدما اقترب ميعاد إطلاق تحفة هواوى المنتظرة V40 5G فى 22 يناير الجاري، بعد ما كان من المقرر تدشينه أول أمس الموافق 18 يناير، وهو هاتف رائد من فئة الـ Flagship، ليكون الأول من هواوى الذى يحمل خدمات جوجل من جديد.

وسيطرح الهاتف داخل الصين تحت اسم Honor V40، وهى العلامة المملوكة للصانع الصيني، والتي عانت أيضًا من مشكلة وقف خدمات جوجل طوال فترة المقاطعة الأمريكية، الأمر الذي أثر بشدة على مبيعات الشركتين فى الأسواق الغربية.

يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع OLED، بمعدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، مع معالج Mediatek Dimensity 1000+، بالإضافة لكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل، ويدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، بينما لم تكشف أي تفاصيل عن سعر الهاتف.

أول هاتف هواوي يحصل على خدمات جوجل في 2021
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