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تكنولوجيا

شاهد تحفة هونر الجديدة Honor V40 .. سعر ومواصفات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:17 ص
لصور الرسمية لتحفة
لصور الرسمية لتحفة هونر الجديدة Honor V40
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كشفت شركة Honor هونر الصينية عن الصور الرسمية لهواتف  Honor V40 ، والمقرر إطلاقها يوم 22 يناير الجاري، حيث تظهر الصورة جودة فائقة فى الشاشة خاصة فى هواتف Pro Honor V40 التى تأتى بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، والتى تقدم أفضل مشاهدة للألوان الصور وفيديوهات بدون تقطيع للأفلام ذات الجودة العالية. 

وبحسب موقع Gizmochina تظهر ألوان هواتف Honor V40 الأبيض والوردى والأسود والسماوى، والبيج، كما بشاشة منحنية قياس 6.72 بوصة بمعدل تحديث 90  و 120 هرتز في الثانية لهواتف الـ Pro ، وبجودة عرض +FullHD، قوى مع ثقب فى أعلى الشاشة لكاميرا أمامية مزدوجة حيث سيأتي بحجم أصغر مقارنة بهاتف Huawei Mate 40 Pro ، بالإضافة إلى فلاش LED .




Техно Archives - Сторінка 162 з 168 - ДІАЛОГИCi siamo per la famiglia Honor V40: foto render e data di presentazione
وتشبه كاميرات هواتف Honor V40 الخلفية كاميرات هاتف Nova 8 SE، التى أتت بأربع كاميرات خلفية، ولكن تختلف الكاميرا الأساسية فى أنها ستأتى بدقة 50 ميجا بيكسل، والثانية بعدسة واسعة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4، والثالثة بعدسة مكبرة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4، والرابعة بمستشعر للعمق 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 . 

Honor V40: Render ufficiali trapelano online prima del lancio - TechTodayBudget flagship Honor V40 on official images and live photos, including in comparison with Huawei Mate 40 Pro - Gadget Tendency
وستحتوى هواتف  Honor V40 بقوة شحن خارقة تبلغ 66 واط للشحن السلكى و 66 واط للشحن اللاسلكى مع بطارية من الممكن أن تبلغ سعة أكبر من 4000 مللى أمبير فى الساعة، مع منفذ شحن USB-C .

如何看待荣耀V40价格疑似被曝3999元？ - 辋轼的回答- 知乎
وستعمل هواتف Honor V40 ستعمل بمعالجين مختلفين من نوع  +Dimensity 1000 من شركة ميديا تيك Mediatek ، و المعالج الآخر من نوع  Kirin 9000 ، وبطاقة SIM وميكروفون ومكبر صوت.

وستبلغ هواتف Honor V40 سعر 615 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 9656  جنيه مصرى، وذلك لنسخة 128 / 8 جيجابايت.

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只论颜值，这机子什么水平？！_虎扑只论颜值，这机子什么水平？！ - 数码区- 虎扑社区Yash Raj Chaudhary (@hereYashRaj) | TwitterБюджетный флагман Honor V40 на официальных изображениях и живых фото, в том числе в сравнении с

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