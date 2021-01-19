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تكنولوجيا

أوبو تطلق تحفتها هاتف Reno5 Pro 5G للبيع فى الأسواق العالمية.. سعر ومواصفات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:59 ص
أوبو تطلق تحفتها
أوبو تطلق تحفتها هاتف Reno5 Pro 5G للبيع فى الأسواق العالمية
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ندى على
أعلنت شركة أوبو الصينية، إطلاق هاتفها Reno5 Pro 5G فى الأسواق العالمية، وذلك بعد الإعلان عنه رسميا منذ أسابيع قليلة، حيث يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، و يتوفر بسعر 528 دولار أمريكي أي ما يعادل 8299 جنيه مصري . 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Reno5 Pro 5G  يأتى بشاشة منحنية من الجانبين بحجم أكبر بقياس 6.55 بوصة، من نوع OLED، بدقة 2,400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتز في الثانية، تمتاز بمستوى سطوع أعلى وقدره 500 شمعة، مقارنة بمستوى 430 شمعة. 


وذلك إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ويمكن استخدامها كبديل لقارئ بصمات الأصابع الذي يأتي تحت الشاشة. 

ويقدم هاتف Oppo Reno5 Pro 5G، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 لتثبيت الصورة الإلكترونية (EIS)، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وكاميرتين ثالثة ورابعة بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما مع فتحة عدسة f/2.4، تقوم بتسجيل الفيديو بمعدل 30 إطارًا في الثانية عند التصوير بدقة 4K. 

ويحتوي هاتف Reno5 Pro 5G، على بطارية بقوة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0، بقدرة 65 وات يتم شحنها عبر منفذ USB-C، كما يدعم الشحن العكسي بقدرة 18 وات، ويمتاز الهاتف بتقديم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن أوبو تعمل على إصدار هاتف ذكى فى بداية العام القادم 2021  بكاميرا خلفية قابلة للإزالة، حيث سيكون الهاتف هو الأول من نوعه الذى يصدر بهذه التقنية، وذلك بعد الإعلان الرسمى عن هاتف Oppo X 2021 الذى بتصميم فريد إلى جانب شاشة مرنة قابلة للف. 


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