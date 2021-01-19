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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. الصور الرسمية لهواتف Honor V40 .. ومميزات وعيوب نسخة Windows 10X

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:01 م
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


كشفت شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات عن نسخة جديدة ومبسطة من نظام التشغيل ويندوز10 ، وهى نسخة Windows 10X،  والتى تم الإعلان عنها لأول مرة منذ عامين، فى مؤتمر Surface 2019 فى مدينة نيويورك الأمريكية. 


أعلنت شركة شاومى الصينية، رسميا ، عن جهاز لابتوب Mi Notebook 14 IC ، يناسب الفئة المتوسطة ويقدم احتياجات المستخدمين أثناء فترة العمل من المنزل، وبسعر مناسب حوالى 601 دولار أمريكى أى ما يعادل 9268 جنيه مصرى. 


كشفت تسريبات أن هاتف +Vivo X60 Pro من شركة فيفو الصينية، والذى ستعلن الشركة عنه رسميا خلال أيام فى 21 يناير المقبل، سيأتى لأول مرة بكاميرا أساسية مزدوجة الأمر الذى يعنى أن الهاتف سيكون قادرا على التصوير بدقة فائقة، كما أنه أول هاتف ذكى يحصل على هذه التقنية. 


أكدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أن هواتف Galaxy Note 21 وكذلك هواتف Galaxy S22 القادمة ستاتى دون شواحن مثلما فعلت الشركة مع هواتف Galaxy S21  التى تم إطلاقها منذ أيام . 


كشفت شركة Honor هونر الصينية عن الصور الرسمية لهواتف  Honor V40 ، والمقرر إطلاقها يوم 22 يناير الجاري، حيث تظهر الصورة جودة فائقة فى الشاشة خاصة فى هواتف Pro Honor V40 التى تأتى بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، والتى تقدم أفضل مشاهدة للألوان الصور وفيديوهات بدون تقطيع للأفلام ذات الجودة العالية. 


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