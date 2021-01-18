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تكنولوجيا

ثغرة خطيرة فى ويندوز 10 تتلف أجهزة المستخدمين.. ومايكروسوفت تعد بحلها

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:02 ص
ثغرة خطيرة فى ويندوز
ثغرة خطيرة فى ويندوز 10 تتلف أجهزة المستخدمين
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ندى على
كشفت تقارير أن هناك ثغرة خطيرة فى نظام التشغيل ويندوز 10 تعمل على إتلاف أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، حيث تقوم بتدمير القرص الصلب الخاص بالأجهزة، كما يمكن للمخترقين استغلال هذه الثغرة وتدمير أجهزة المستخدمين.
 
وبحسب موقع The Verge فإن شركة مايكروسوفت قالت إنها تسعى لإصلاح ثغرة خطيرة فى ويندوز 10 تؤدى لإتلاف القرص الصلب حيث يمكن استغلال الثغرة من داخل ملف ZIP أو مجلد أو حتى اختصار ويندوز بسيط، حتى يتم تدمير الجهاز. 


وحذر الباحث جوناس إل فى مجال الأمن الإلكترونى من أن الثغرة موجودة فى نظام ويندوز 10 منذ أكثر من 3 سنوات، وأنه قد قام بالإبلاغ عنها فى وقت آخر ولكن لم يتم إصلاحها حتى الآن. 

 وقال متحدث باسم شركة مايكروسوفت إن الشركة على علم بهذه المشكلة وتعمل على حلها من خلال  تقديم  تحديث لها في إصدار مستقبلي، حيث يعتمد استخدام هذه التقنية على الهندسة الاجتماعية. 

وأضاف أن الشركة تدعو المستخدمين توخي الحذر عند فتح ملفات غير معروفة أو قبولها عند عمليات نقل الملفات، لعدم تعريض أجهزتهم للخطر. 

وفى وقت سابق، حذرت الشركة مئات الملايين من مستخدمى محركات البحث "جوجل كروم Chrome" و" موزيلا فايرفوكس Firefox" و "إيدج Edge" وعدد من المتصفحات الأخرى، من هجمة إلكترونية خطيرة تستهدف هذه المتصفحات ومستخدميها، من خلال عدد من الروابط الضارة، حيث تؤدى إلى سرقة معلومات المستخدمين وبيعها. 

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