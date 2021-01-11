بيل جيتس يعتزم شراء أكبر شركة طائرات خاصة فى العالم

انضم رجل الأعمال ومؤسس شركة مايكروسوفت للبرمجيات، بيل جيتس إلى مزاد بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني لشراء شركة Signature Aviation وهى أكبر شركة لتشغيل للطائرات الخاصة في العالم.





وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن بيل جيتس تعاون مع شركة Blackstone بلاكستون لمحاولة شراء الشركة البريطانية، وأعلن Cascade Investment وهو الصندوق الذي يدير ثروة جيتس الشخصية والمقدرة بـ134 مليار دولار أنه قد عرضا بالفعل لشراء شركة الطيران.









وفقا للموقع فإن جيتس أعرب فى وقت سابق عن نيته فى شراء الطائرات الخاصة، وقام بنحو 59 رحلة جوية فى عام واحد، الأمر الذى جعل باحثون فى جامعة Lund، يتهمونه بأنه من أكثر المصادر الملوثة للهواء .

وقدر الباحثون أن السفر بالطائرة الخاصة لجيتس ينبعث منه نحو 1600 طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يصل إلى 40 ضعف كمية ثاني أكسيد الكربون لكل راكب مقارنة بالطائرات التجارية.





وبعد الإعلان عن عرض شراء بيل جيتس لشركة الطيران Signature Aviation ، قامت شركتا Cascade وBlackstone بتقديم عرض منافسة لشراء الشركة البريطانية.



