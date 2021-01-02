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تكنولوجيا

باحثون يحذرون: "ويندوز 7" يهدد 100 مليون جهاز كمبيوتر بالخطر

السبت 02/يناير/2021 - 12:02 ص
باحثون يحذرون : 100
باحثون يحذرون : 100 مليون جهاز كمبيوتر مهدد بالخطر
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ندى على
حذر باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى أن هناك عددا كبيرا من مستخدمى ويندوز7 ، معرضون للاختراق فى أى وقت بسبب عدم قيامهم بالتحول من ويندوز 7 إلى نظام تشغيل آخر مثل ويندوز 10 بعدما توقف الدعم عنه. 

وبحسب موقع  Tech Radar فإن شركة مايكروسوفت قد أوقفت الدعم عن ويندوز 7  منذ 14 يناير 2020 أى منذ عام، وعلى الرغم من ذلك وجد الباحثون أن هناك أكثر من 100 مليون جهاز كمبيوتر لا يزال مثبت عليه ويندوز 7 الأمر الذى ينذر بالخطر. 


ويعتقد الباحثون أن أعداد أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب التى لم تقم بالتحويل من ويندوز 7 إلى أى نظام  ويندوز آمن يفوق عددها أكثر من الرقم الذى تم اكتشافه بكثير وهو 100 مليون جهاز حيث يشكل عامل تهديد كبير لكل هؤلاء المستخدمين وأجهزتهم لعدم تلقيهم أى تحديثات أو دعم من الشركة منذ العام الماضى. 

وتكافح شركة مايكروسوفت منذ فترة لإقناع ملايين المستخدمين بالتخلى عن ويندوز 7 ، حيث أنها قد أوقفت الدعم له مما يعنى أنه لن يحصل على أى تحديثات أمنية أو فنية جديدة الأمر الذى سيجعله عرضة للهاكرز الذين يؤذون المستخدمين له. 

وفى شهر أكتوبر الماضى، حذرت شركة مايكروسوفت الملايين من مستخدمى نظام التشغيل ويندوز 7 ، بضرورة التخلى عنه والتحويل فورا إلى Windows 10 لعدم تعرضهم للاختراق ومواجهة مشكلات أمنية خطيرة على أجهزتهم، حيث أن الشركة قد أوقفت الدعم لويندوز 7 الأمر الذى سيؤدى إلى حدوث مشكلات كبيرة على أجهزتهم. 
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