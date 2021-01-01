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تكنولوجيا

لهذا السبب.. آبل تحذف 46 ألف تطبيق من متجرها App Store بالصين

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:25 ص
لهذا السبب .. آبل
لهذا السبب .. آبل تحذف 46 ألف تطبيق من متجرها بالصين
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ندى على
قامت شركة Apple آبل الأمريكية بحذف ما يقرب من 46 ألف تطبيق منها حوالى 39 ألف تطبيق للألعاب، وذلك من متجر تطبيقاتها 
App Store فى الصين، وذلك بسبب افتقار التطبيقات إلى ترخيص رسمي من المنظمين المحليين التابعين للحكومة الصينية، والتى تتحكم بدورها فى مثل هذه التطبيقات. 

وبحسب وكالة رويترز فإن تقريرمن شركة الأبحاث Qimai ، يقول إن معظم هذه التطبيقات عبارة عن تطبيقات للألعاب مثل ألعاب Ubisoft Assassin's Creed و NBA 2K20 الأمريكية الشهيرة، واستطاعت أن تحصل فقط 74 لعبة على موافقة المنظمين الحكوميين من أصل 1500 لعبة. 


وأعطت شركة آبل في شهر فبراير الماضى لمطوري التطبيقات مهلة أولية في 30 يونيو لإثبات وجود ترخيصًا لألعابهم ،  ثم مددت الموعد النهائي إلى 31 ديسمب، أمس وعلى الرغم من ذلك، قامت الشركة بتجميد تحديثات الآلاف من ألعاب iOS المحمولة التي تفتقر إلى ترخيص رسمي ، و في أغسطس حوالى 30 ألف تطبيق. 

وقالت آبل إنها حذرت في شهر يوليو الماضى  المطورين من إزالة التطبيقات ، في حالة عدم استيفاء تطبيقاتهم للمتطلبات التنظيمية،  حيث إن إزالة التطبيقات التي تفتقر إلى التراخيص الرسمية تأتي من زيادة الضغط الحكومي على شركة آبل للامتثال للوائح المحلية المعمول بها منذ عام 2016. 

وفى وقت سابق، كانت الحكومة الصينية قد أمرت شركة ByteDance المالكة لتطبيق TikTok  تيك توك بإيقاف تطبيق الرسائل Feishu وإزالته من على كل متاجر التطبيقات الموجودة في الصين سواء Google Play Store  أو App Store ، حيث يسمح لبعض المستخدمين من الدخول هلى مواقع التواصل فيسبوك وتويتر وغيرها وهى تطبيقات ممنوع الدخول عليها في الصين.
 

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