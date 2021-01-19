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تكنولوجيا

لأول مرة.. فيفو تكشف مفاجآة لكاميرات هاتف +Vivo X60 Pro قبل إطلاقه بأيام

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:13 م
فيفو تكشف مفاجآة
فيفو تكشف مفاجآة لكاميرات هاتف +Vivo X60 Pro
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ندى على
كشفت تسريبات أن هاتف +Vivo X60 Pro من شركة فيفو الصينية، والذى ستعلن الشركة عنه رسميا خلال أيام فى 21 يناير المقبل، سيأتى لأول مرة بكاميرا أساسية مزدوجة الأمر الذى يعنى أن الهاتف سيكون قادرا على التصوير بدقة فائقة، كما أنه أول هاتف ذكى يحصل على هذه التقنية. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف +Vivo X60 Pro سيأتى بكاميرا أساسية مزدوجة الأساسية ستكون بدقة 50 ميجا بيكسل بمستشعرمن سامسونج  GN1 50 ، مع فتحة عدسة مع فتحة f / 1.6  ، أما الكاميرا الثانية ستكون عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا بزاوية واسعة دقة 13 ميجا بيكسل، و مستشعرين للاتساع والعمق بدقة 13 و 2 ميجا بيكسل. 


وسيأتى هاتف +Vivo X60 Pro بشاشة قياس 6.56 بوصة، من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى. 

وسيعمل هاتف +Vivo X60 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، حيث يعتبر أفضل معالج لهواتف الأندرويد حتى الآن، وسيكون الهاتف هو أول هاتف فى شركة فيفو يصدر بمثل هذا المعالج، كما سيصدر الهاتف يتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، ونظام تشغيل أندرويد 11، وذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام.  

وسيحتوى هاتف +Vivo X60 Pro على بطارية سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة، بقوة 55 واط ، الأمر الذى سيجعله قادرا على شحن حوالى 95% من البطارية فى أقل من 40 دقيقة.

وكانت فيفو قد أطلقت هاتفى Vivo X60 و Vivo X60 Pro رسميا منذ أسابيع قليلة، كما أن الشركة قد بدأت الحجز المسبق لهاتفها +Vivo X60 Pro قبل إطلاقه بأيام.
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