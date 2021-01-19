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تكنولوجيا

قبل إطلاقها بأيام.. تسريبات تكشف سعر هواتف Honor V40 من هونر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:01 ص
تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر هواتف Honor V40 من هونر
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ندى على
كشف تسريبات سعر هواتف Honor V40 والتى تعلن عنها رسميا شركة هونر الصينية فى 22 يناير القادم، حيث تأتى الهواتف بإمكانات كبيرة منها الكاميرات عالية الدقة وجودة الشاشة والبطارية ذات السعة الكبيرة. 

بحسب موقع Gizmochina فإن هواتف Honor V40 ستأتى بسعر 615 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 9656  جنيه مصرى، وذلك لنسخة 128 / 8 جيجابايت. 


وتأتى هواتف Honor V40 بشاشة منحنية قياس 6.72 بوصة بمعدل تحديث 90  و 120 هرتز في الثانية لهواتف الـ Pro ، وبجودة عرض +FullHD، قوى مع ثقب فى أعلى الشاشة لكاميرا أمامية مزدوجة حيث سيأتي بحجم أصغر مقارنة بهاتف Huawei Mate 40 Pro ، بالإضافة إلى فلاش LED .

وتشبه كاميرات هواتف Honor V40 الخلفية كاميرات هاتف Nova 8 SE، التى أتت بأربع كاميرات خلفية، ولكن تختلف الكاميرا الأساسية فى أنها ستأتى بدقة 50 ميجا بيكسل، والثانية بعدسة واسعة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4، والثالثة بعدسة مكبرة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4، والرابعة بمستشعر للعمق 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 . 

وستحتوى هواتف  Honor V40 بقوة شحن خارقة تبلغ 66 واط للشحن السلكى و 66 واط للشحن اللاسلكى مع بطارية من الممكن أن تبلغ سعة أكبر من 4000 مللى أمبير فى الساعة، مع منفذ شحن USB-C .

وستعمل هواتف Honor V40 ستعمل بمعالجين مختلفين من نوع  +Dimensity 1000 من شركة ميديا تيك Mediatek ، و المعالج الآخر من نوع  Kirin 9000 ، وبطاقة SIM وميكروفون ومكبر صوت.

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