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تكنولوجيا

فيفو تعلن موعد الإطلاق الرسمى لتحفتها +Vivo X60 Pro.. مواصفات

السبت 16/يناير/2021 - 01:23 ص
فيفو تعلن موعد الإطلاق
فيفو تعلن موعد الإطلاق الرسمى لتحفتها +Vivo X60 Pro
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ندى على
أعلنت شركة فيفو الصينية، الموعد الرسمى لإطلاق  لهاتفها الرائد +Vivo X60 Pro ، فى 21 يناير القادم،  والذى يأتى بأفضل معالج فى عام 2021 ، وذلك بعد إطلاق Vivo X60 و Vivo X60 Pro رسميا منذ أسابيع قليلة. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف +Vivo X60 Pro سيكون الأكثر تميزا فى سلسلة هواتف Vivo X60  حيث سيأتى بشاشة قياس 6.56 بوصة، من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى.


وسيأتى هاتف +Vivo X60 Pro ب 4 كاميرات خلفية الأساسية ستكون بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا بزاية واسعة دقة 13 ميجا بيكسل، و مستشعرين للاتساع والعمق بدقة 13 و 2 ميجا بيكسل. 

وسيعمل هاتف +Vivo X60 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، حيث يعتبر أفضل معالج لهواتف الأندرويد حتى الآن، وسيكون الهاتف هو أول هاتف فى شركة فيفو يصدر بمثل هذا المعالج، كما سيصدر الهاتف يتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، ونظام تشغيل أندرويد 11، وذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام.  

وسيحتوى هاتف +Vivo X60 Pro على بطارية سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة، بقوة 55 واط ، الأمر الذى سيجعله قادرا على شحن حوالى 95% من البطارية فى أقل من 40 دقيقة.

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