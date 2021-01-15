نفس مصير هواوي.. ماذا يعني إدراج شاومي على القائمة السوداء الأمريكية؟

منذ ساعات، كشفت تقارير أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قررت وضع شركة Xiaomi شاومى الصينية، على القائمة السوداء للتعاون التجارى، باعتبارها شركة عسكرية صينية، تهدد الأمن القومى الأمريكى.





وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن أسهم شركة شاومى قد انخفضت لأكثر من 10 % منذ قرار إدراجها على القائمة السوداء، حيث أعلنت الحكومة الأمريكية إعطاء مهلة للشركات الأمريكية ببيع أسهما فى شركة شاومى وعدم التعامل معها حتى مهلة محددة فى شهر نوفمبر القادم.









ويعنى إدراج شركة شاومى على القائمة السوداء للتعاون التجارى، أن الشركات الأمريكية لن يسمح لها تصدير أى تكنولوجيا أمريكية خاصة بالاتصالات أو مكونات الهواتف لشركة شاومى مرة أخرى.





كما لن تستطيع شركة شاومى الصينية بيع هواتفها فى الأسواق الأمريكية مرة أخرى، كما لن تستطيع الاستفادة بتكنولوجيا بعض الشركات التى تعتمد عليها اعتماد كبيرا مثل شركة جوجل وكوالكوم.





وستلحق شركة شاومى بمصير شركة هواوى التى تم وضعها على القائمة السوداء فى عام 2019 ، والتى تم تطبيق نفس القرارات عليها من قبل وزارة التجارة الأمريكية، كما أنه تم اعتبار الشركتان شركات تقوم على أغراض عسكرية تابعة للحكومة الصينية.





وتنضم بذلك شركة شاومى إلى حوالى 35 شركة من أكبر الشركات الصينية فى مجالات الاتصالات والنفط وصناعة معدات الهواتف، فيما ردت شركة شاومى على هذا القرار بانها ليست شركة عسكرية وغير مرتبطة بالجيش الصيني.















