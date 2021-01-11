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تكنولوجيا

شاومى تؤكد حصول هاتف Redmi K40 على أفضل معالج فى 2021 .. سعر ومواصفات

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:00 م
شاومى تؤكد حصول هاتف
شاومى تؤكد حصول هاتف Redmi K40 على أفضل معالج
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ندى على
أكدت شركة شاومى الصينية أن هاتف Redmi K40 سيصدر أفضل معالج فى عام 2021 ، وهو معالج Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، هو أفضل معالج حتى الآن لهواتف الأندرويد ويتم استخدامه مع الهواتف الرائدة ذات القدرات الكبيرة حيث تم استخدامه فى هاتف Xiaomi Mi 11 الصادر مؤخرا. 

وبحسب موقع XDA Developers التقنى فإن المدير التنفيذى لشركة هواوى أكد فى بيان له على صفحته الرسمية بموقع Weibo الصينى أن هاتف Redmi K40 سيأتى بمعالج Snapdragon 888  ، مع عدد من الإمكانت الكبيرة. 


وفقا للموقع فإن هاتف Redmi K40 سيأتى بشاشة كبيرة 6.5 بوصة، من نوع OLED بجودة+ FHD ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وهو معدل متميز للغاية حيث نادرا ما يأتى مع هواتف الفئة المتوسطة، بالإضافة إلى نوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، والتى ستصدر بآلية منبثقة. 

وسيأتى هاتف  Redmi K40 بكاميرا أساسية بدقة 108 ميجا بيكسل مع مستشعر  Samsung HM2 من شركة سامسونج، مثل كاميرا هاتف مثل هاتف Redmi Note 9 Pro ، وعدسة من نوع periscope ، مع تقريب بصرى X 12 وX 120 .  
 
وأوضحت الشركة أن هاتف  Redmi K40  سيحتوى على بطارية سعة 4000 مللى أمبير فى الساعة ، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، كما أن الهاتف من المقرر أن يبلغ سعره حوالى 463 دولار أمريكى اى ما يعادل 7243  جنيه مصرى. 

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