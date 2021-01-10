بدقة 200 ميجا بيكسل.. تسريبات تكشف الإمكانات الخارقة لهاتف Mi 11 Pro القادم من شاومى

كشفت تسريبات عن إطلاق شركة شاومى الصينية، هاتفها الرائد Mi 11 Pro ، خلال الأسابيع المقبلة، بقدرات عالية جدا فى الكاميرا مع عدد من المستشعرات المتطورة، حيث سيتحلى الهاتف القادم بكاميرا مميزة للغاية.





وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف Mi 11 Pro سيأتى بكاميرا بدقة 200 ميجابيكسل، وبذلك يكون أول هاتف ذكى فى عام 2021 يصدر بمثل هذه الدقة فى الكاميرا ، حيث ستوفر دقة 200 ميجا بيكسل وضوح كبير فى الصورة يجعلها تضم كل التفاصيل وبأكبر إضاءة ممكنة فى الصور.









كما أنه من المتوقع أن تأتى الكاميرا السيلفى فى هاتف Mi 11 Pro بدقة 50 ميجا بيكسل، وهو معدل كبير بالنسبة لدقة الكاميرات الأمامية.





وتعتبر شركة شاومى الصينية الشركة الرائدة فى إطلاق هاتف بأكبر دقة ميجا بيكسل حتى الآن وهى 108 ميجا بيكسل، حيث أطلقت عدد من الهواتف الذكية بهذه الدقة فى العام الماضى ، ومن ثم تبعتها الشركات الأخرى.





وسيعمل هاتف Mi 11 Pro بمعالج من نوع معالج Snapdragon 888 وهى أول معالجات من نوعها فى هواتف شاومى، حيث تتمتع بقدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، حيث سيقدم كفاءة فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.



