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تكنولوجيا

تقارير: سامسونج وشاومى تستعد لإصدار هواتف بدقة كاميرا 200 ميجا بيكسل

الأحد 10/يناير/2021 - 03:03 ص
إصدار هواتف بدقة
إصدار هواتف بدقة كاميرا 200 ميجا بيكسل
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ندى على
كشفت تقارير أن شركات الهواتف الذكية ستبدأ فى إطلاق عدد من الهواتف بدقة كاميرا 200 ميجا بيكسل، وذلك بدءا من نهاية الربع الأول فى العام الحالى 2021 أو بداية الربع الثانى، حيث من المقرر أن تبدأ شركات مثل سامسونج وشاومى وفيفو إطلاقها. 

وحسب موقع Gizchina التقنى فإن المدون التكنولوجى الشهير Ice universe نشر عدد من البيانات تؤكد أن عدد من الشركات مثل سامسونج وشاومى تعمل على إطلاق هواتف ذكية بدقة 200 ميجا بيكسل، وبعدد من المستشعرات مثل مستشعر  ISOCELL الذى يقدم كاميرات بدقة بالغة فى التصوير. 


وتعتبر شركة شاومى الصينية الشركة الرائدة فى إطلاق هاتف بأكبر دقة ميجا بيكسل حتى الآن وهى 108 ميجا بيكسل، حيث أطلقت عدد من الهواتف الذكية بهذه الدقة فى العام الماضى ، ومن ثم تبعتها الشركات الأخرى. 

وقالت شركة سامسونج فى وقت سابق أنها تعمل على تطوير كاميرا تضاهى العين البشرية بدقة 600 ميجا بيكسل مع ما يسمى المستشعر البيولوجى، ولكن من المتوقع أن لن تقوم بإطلاقها فى العام الحالى، حيث من المحتمل أن تبدأ فى تضمينها مع الهواتف فى العام القادم أوعام 2023 . 

وبدأت بالفعل شركات الهواتف الذكية فى إطلاق تقنية الجيل الثالث من كاميرا السيلفى أو الكاميرا الأمامية، باستخدام تقنية الكاميرا تحت الشاشة، حيث كانت شركة ZTE الصينية  هى أول شركة تقوم بإطلاق هاتف Axon 20 5G بهذه التقنية حيث صدر بدون نوتش أو اى ثقوب فى أعلى الشاشة. 

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