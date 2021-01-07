تعرف على سبب حظر الحكومة الأمريكية لتطبيقات صينية.. أبرزها WeChat Pay و SHAREit

قررت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حظر 8 تطبيقات صينية شهيرة من على متجر تطبيقات Google Play للأجهزة العاملة بنظام أندرويد داخل نطاقها، حيث سيتم حذفها تمامًا خلال الـ 45 يوما القادمة.





وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يعود سبب حظر التطبيقات لخوف الحكومة الأمريكية من تورط إدارات هذه التطبيقات مع الحكومة الصينية للوصول لمعلومات حساسة عن مستخدميها داخل نطاق الولايات المتحدة الأمريكية، وهو نفس الأمر الذى حدث قبل ذلك عن طريق حكومة ترامب و شركة هواوى و تطبيق TikTok.





و شملت القائمة التطبيفات التالية:





1- Tencent QQ

2- CamScanner

3- SHAREit

4- VMate

5- Alipay

6- QQ Wallet

7- WeChat Pay

8- WPS Office





جدير بالذكر أن ترامب كان قد أصدر في شهر أغسطس الماضي، أمرًا تنفيذيًا ضد بعض تطبيقات التواصل الصينية الشهيرة من بينها تطبيق WeChat، وتطبيق مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك TikTok، مشيرا أيضًا في ذلك الوقت إلى مخاوف الأمن القومي المتعلقة بجمع البيانات.



