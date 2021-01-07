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تكنولوجيا

تعرف على سبب حظر الحكومة الأمريكية لتطبيقات صينية.. أبرزها WeChat Pay و SHAREit

الخميس 07/يناير/2021 - 05:09 ص
تعرف على سبب حظر
تعرف على سبب حظر الحكومة الأمريكية لتطبيقات صينية
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كريم جمال
قررت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حظر 8 تطبيقات صينية شهيرة من على متجر تطبيقات Google Play للأجهزة العاملة بنظام أندرويد داخل نطاقها، حيث سيتم حذفها تمامًا خلال الـ 45 يوما القادمة.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يعود سبب حظر التطبيقات لخوف الحكومة الأمريكية من تورط إدارات هذه التطبيقات مع الحكومة الصينية للوصول لمعلومات حساسة عن مستخدميها داخل نطاق الولايات المتحدة الأمريكية، وهو نفس الأمر الذى حدث قبل ذلك عن طريق حكومة ترامب و شركة هواوى و تطبيق TikTok.

و شملت القائمة التطبيفات التالية: 

1- Tencent QQ
2- CamScanner
3- SHAREit
4- VMate
5- Alipay
6- QQ Wallet
7- WeChat Pay  
8- WPS Office

جدير بالذكر أن ترامب  كان قد أصدر في شهر أغسطس الماضي، أمرًا تنفيذيًا ضد بعض تطبيقات التواصل الصينية الشهيرة من بينها تطبيق WeChat، وتطبيق مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك TikTok، مشيرا أيضًا في ذلك الوقت إلى مخاوف الأمن القومي المتعلقة بجمع البيانات.

وفي شهر سبتمبر الماضي، حظر قاضٍ أمريكي مؤقتًا ترامب ضد تطبيق التراسل WeChat، بينما منع قاض آخر الأمر الصادر ضد تيك توك TikTok، ووجد أن الحكومة "تجاوزت على الأرجح '' سلطتها في الضغط من أجل حظر التطبيق.
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