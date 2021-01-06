ترامب يكذب نيويورك تايمز بشأن موقف بنس من المصادقة على نتائج الانتخابات

أصدرت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيانا، حول تقرير نشرته "نيويورك تايمز" بشأن إبلاغه من قبل نائبه، مايك بنس، بعدم امتلاكه سلطة قلب نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية.





ونفى ترامب، خلال البيان، صحة التقرير، قائلا إنها أخبار كاذبة، مضيفا "أنا وبنس متفقان تماما على أن نائب الرئيس لديه سلطة التصرف".





وكرر خلال البيان مزاعمه حول تزوير الانتخابات على نطاق واسع، وحدوث تجاوزات، لم يقدم أدلة عليها.





وأوضح ترامب أن "بنس" لديه سلطات دستورية تمكنه من إلغاء المصادقة على النتائج أو إعادتها للولايات للتعديل والتصديق عليها.





وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في تقرير لها أن بنس أبلغ ترامب أنه ليس لديه السلطة لمنع مصادقة الكونجرس على فوز بايدن.



