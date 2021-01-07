بعد تيك توك وWeChat.. ترامب يحظر ثمانية تطبيقات صينية جديدة.. تعرف عليها

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump ، يوم أمس الثلاثاء أمرا تنفيذيا يحظر التعاملات مع ثمانية تطبيقات صينية، بما في ذلك تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول WeChat Pay.





وبحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني، قال ترامب: "إن معالجة التهديد الذي تشكله التطبيقات والبرامج التي طورتها أو تسيطر عليها الشركات الصينية، التي لديها قواعد كبيرة من المستخدمين الأمريكيين تجعل من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة ضد مطوري التطبيقات الصينية لحماية الأمن القومي، والتي يمكنها جمع البيانات الحساسة من مستخدميها وتهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".









وتشمل قائمة التطبيقات الثمانية التي أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بحظرها بموجب التوجيه في غضون 45 يوما وهي: QQ Wallet و WeChat Pay و CamScanner و SHAREit و Tencent QQ و VMate و WPS Office.





وأوضح ترامب إنه يمكن للتطبيقات الصينية الوصول إلى كميات كبيرة من المعلومات من المستخدمين وجمعها، بما في ذلك معلومات التعريف الشخصية الحساسة والمعلومات الخاصة، من خلال الوصول إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.





وكان ترامب قد أصدر في شهر أغسطس الماضي، أمرا تنفيذيا ضد بعض تطبيقات التواصل الصينية الشهيرة من بينها تطبيق WeChat، وتطبيق مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك TikTok، مشيرا أيضًا في ذلك الوقت إلى مخاوف الأمن القومي المتعلقة بجمع البيانات.





وفي شهر سبتمبر الماضي، حظر قاض أمريكي مؤقتًا ترامب ضد تطبيق التراسل WeChat، بينما منع قاض آخر الأمر الصادر ضد تيك توك TikTok، ووجد أن الحكومة "تجاوزت على الأرجح '' سلطتها في الضغط من أجل حظر التطبيق.





ويسري الأمر في غضون 45 يومًا، بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض، ولكن قال وزير التجارة الأمريكي في بيان: "إنه بالرغم من المهلة الزمنية البالغة 45 يوما التي حددها الأمر، فإن وزارة التجارة تخطط للعمل قبل 20 يناير لتحديد التعاملات المحظورة بموجب أمر ترامب التفيذي".