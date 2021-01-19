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تكنولوجيا

بـ بطارية تستمر 10 ساعات.. شاومي تطلق رسميا لاب توب Mi Notebook 14 IC.. سعر ومواصفات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:04 م
شاومى تطلق رسميا
شاومى تطلق رسميا لاب توب Mi Notebook 14 IC
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ندى على
أعلنت شركة شاومى الصينية، رسميا ، عن جهاز لابتوب Mi Notebook 14 IC ، يناسب الفئة المتوسطة ويقدم احتياجات المستخدمين أثناء فترة العمل من المنزل، وبسعر مناسب حوالى 601 دولار أمريكى أى ما يعادل 9268 جنيه مصرى. 

وبحسب موقع  XDA Developers فإن لاب توب Mi  Notebook 14 IC يأتى بشاشة قياس 14 بوصة، بجودة Full HD ، ودقة 1920×1080 بكسل وزاوية عرض 178 درجة مضادة للتوهج ، وكاميرا ويب مدمجة بدقة 720 بكسل. 


ويعمل لاب توب Mi Notebook 14 IC بمعالج من نوع Intel Core i5 Come Lake الجيل العاشر، وكارت شاشة من نوع NVIDIA Geforce M250 with 2GB مع GDDR5 VRAM، ونسختى من المساحة الداخلية سعة 256 و 512 جيجا بايت، مع ذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام. 

ويحتوى لاب توب Mi Notebook 14 IC على بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط والشحن العادى بقوة 46 واط، وتستمر حتى 10 ساعات، كما تشحن الجهاز من 0 إلى 50 % فى 35 دقيقة فقط. 

وتشحن البطارية من خلال منفذى شحن من نوع USB 3.1 و USB 2.0 ، ومقبس صوت ، بالإضافة إلى صدار تجريبي لمدة شهر واحد من Microsoft 365، ونظام تشغيل مثبت Windows 10 Home Edition، وبلوتوث 5.0 ، وشبكة واى فاى Wi-Fi ثنائية النطاق. 

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