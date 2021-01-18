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تكنولوجيا

رغم سعره الرخيص.. 5 عيوب خطيرة عند شراء لاب توب مستعمل

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:00 م
5 عيوب خطيرة عند
5 عيوب خطيرة عند شراء لاب توب مستعمل
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ندى على
مع ارتفاع أسعار أجهزة اللاب توب، خاصة ذات الإمكانات العالية منها، يصعب على الكثيرين شراء لاب توب جديد، فيضطر إلى شراء أجهزة اللاب توب المستعملة، الأمر الذى ينطوى على العديد من المخاطر التى قد تجعلها لا تقدم القيمة التى دفعت لشرائها. 

وبحسب موقع Windows Central  فإن هناك عدد كبير من المستخدمين يقومون بشراء أجهزة اللاب توب المستعملة نظرا منهم أنها ستقدم نفس الخدمات التى تقدمها الأجهزة الجديدة، ولكن هذا الأمر يحدث بنسبة ضئيلة جدا، أما فى معظم الحالات فإن المستخدمين يكتشفون عيوبا كبيرة لا يمكن السيطرة عليها أو إصلاحها، وفيما يلى أبرز عيوب شراء أجهزة اللاب توب المستعملة

1- اكتشاف عيوب خطية بعد الاستخدام بأيام 

How to Set Up Your New Laptop Like a Pro: Out of the Box Tips | Laptop Mag
ويحرص بائعو أجهزة اللاب توب المستعملة على إظهار أجهزتهم فى أفضل حال، والمحافظة على الشكل الخارجى، إلا أن يتم استخدام هذه الأجهزة وبعد فترة زمنية معينة تظهر هذه العيوب، والتى فى الغالب تكون عيوب لا يمكن اصلاحها. 

2- إغراء المشترى بسعر رخيص 

11 steps that will convince your company to buy you a premium laptop
وفى أغلب الحالات التى يتم فيها شراء أجهزة اللاب توب المستعملة بسعر رخيص تواجه المستخدمين مشكلة كبيرة للغاية وهى أن اللاب توب لا يصلح أساسا للاستعمال وأن الإمكانات الموجودة فيه لا تقدم ربع أو نصف ثمنه.   

3- وجود ملحقات غير أصلية 

What You Need to Know Before Buying a Used Laptop - Make Tech Easier
ويقوم عدد كبير من بائعى أجهزة اللاب توب المستعملة بالقيام بشراء أجهزة جديدة أو ملحقات بديلة للملحقات التالفة وفى الأغلب لا تكون ملحقات أصلية مثل الشاحن أو البطارية وغيرها، وبالتالى لا تقدم كفاءة عالية. 

4- الكفاءة الغير كافية للهاردوير والشاشة 

Why you should buy a MacBook Pro from Apple's Refurbished Mac Store - Business Insider
فى معظم عمليات بيع أجهزة اللاب توب المستعملة، تكون الشاةشة متضررة بشكل كبير بالإضافة إلى الهاردوير أو الأجزاءء الداخلية الاساسية التى تقوم بتشغيل اللاب توب، مما يجعلها ليست ذو قيمة لشرائها أو أنه معرضة للتلف فى أى وقت. 

5- مشكلات خطيرة  فى السوفت وير 

Signs It's Time to Buy a New PC - businessnewsdaily.com
ومن الممكن أن يقوم المالك الأصلى لجهاز اللاب توب، بتغيير نظام التشغيل أو الويندوز الأصلى الذى جاء مع الجهاز فى البداية، إلى أنظمة أحدث أو أسهل، وتكون هذه الأنظمة غير أصلية مما يجعل اللاب توب معرضا للمشكلات التقنية أو الاختراق فى أى وقت. 

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