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تكنولوجيا

قبل شراء لاب توب .. 3 أشياء عليك معرفتها .. الفرق بين CPU و GPU و APU

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
الفرق بين CPU و GPU
الفرق بين CPU و GPU و APU
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ندى على
هناك عدة عوامل أساسية عند شراء أجهزة اللاب توب يجب معرفتها ودراستها جيدا قبل الشراء، حيث تتحكم هذه العوامل فى الإمكانات التى نحتاجها والتى على أساسها يكون عامل السعر، فشراء جهاز اللاب توب لطفل صغير يختلف عن شرائه لطالب الجامعة، يختلف عن شرائه لموظفين خصوصا فى مجالات التكنولوجيا والهندسة. 

ومن أهم الأشياء التى يجب معرفتها قبل شراء اللاب توب هى ثلاثة عناصر أساسية وهى الفرق بين  : CPU و GPU و APU   . 


CPU  أو وحدة المعالجة المركزية 

وهى اختصار ل Central Processing Unit وهى المتعلقة بالمعالج الذى يعتبر المسئول عن أداء جهاز اللاب توب ويعتبر أهم عنصر فى اللاب توب، حيث يعد عقل الجهاز ويقوم بمعالجة البيانات التي تقوم بها في جهازك ، وبدونه لا يمكن إجراء أي عمليات، ويجب أن يتم اختيار معالج قوى يتناسب مع استعمالك لجهاز اللاب توب، و يقوم الـ CPU بمعالجة البيانات مباشرة  من الذاكرة العشوائية أو الـ RAM، ومن أهم الشركات المصنعة له شركات  Intel و AMD . 

GPU أو وحدة معالجة الرسوميات 

وهى اختصار ل Graphical Processing Unit وتتعامل بشكل أساسي مع البيانات الجرافيكية و توفيرها بدقة عالية، مثل تلك الموجودة فى الألعاب والأفلام والفيديوهات والصور فتشغيل الأفلام والألعاب الثقيلة  بجرافيك عالي تحتاج إلى وحدة GPU قوية لمعالجة البيانات الجرافيكية لتوفير الفيديوهات بدقة عالية مثل 4K ، ومن أهم الشركات المصنعة  لـ GPU شركات Nvidia وIntel .  

APU أو وحدة المعالج المسرع 

وهى اختصار ل Accelerated Processing Unit ، وتجمع وحدة  المعالجة المركزية CPU إلى جانب وحدة معالجة الرسومات GPU على رقاقة واحدة بقالب واحد،  والهدف منها هو توفير رقاقة واحدة قادرة على تشغيل كل شيء دون الحاجة لبطاقة رسومية منفصلة،  ويعد هدفها الأساسي الاستنغاء عن المعالج الرسومي المدمج بداخل الأجهزة ولكن مع الوقت تغير هذا المفهوم ليصبح مركزًا اكثر حول إمكانية الاستغناء عن شراء بطاقة رسومية ذات معدل منخفضة.

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