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تكنولوجيا

بإمكانات خارقة .. لينوفو تعيد طرح أجهزة لاب توب Legion Slim 7

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:04 ص
لينوفو تعيد طرح أجهزة
لينوفو تعيد طرح أجهزة لاب توب Legion Slim 7
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ندى على
قامت شركة لينوفو بإضافة خيارات جديدة من المعالجات إلى أجهزةلاب توب الألعاب Legion Slim 7 ، والتى أطلقتها من قبل، حيث أصبحت الأجهزة متاحة بمعالجات AMD Ryzen 4000H .

كما قامت الشركة بإضافة وحدة معالجة الرسومات Nvidia RTX 2060 Max-Q القوية، حيث ستكون أجهزة لاب توب Legion Slim 7 هى الأجهزة الأخف وزنا والتى تطلقها لينوفو بمقاس شاشة 15 بوصة . 

وبحسب موقع  Notebook check التقنى فإنه يمكن للمستخدمين اختيار طرازات Legion Slim 7 الجديدة بمعالجات  Ryzen 5 4600H أو  Ryzen 7 4800H أو Ryzen 9 4900H APU ، والتى تأتى مع تصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع DDR4-3200 ، وما يصل إلى 2 تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلية من نوع NVMe SSD ، بالإضافة إلى RTX 2060 Max-Q GPU  . 


وتأتى أجهزة لاب توب Legion Slim 7  بشاشات عالية الجودة قياس 15.6 بوصة ، بجودة FHD ، ومعدل تحديث الشاشة 144 هرتز ، مع جودة تسجيل الفيديو التى تصل لجودة 4K ، مع سطوع 500 شمعة  ومجموعة ألوان Adobe RGB بنسبة 100٪، وللحصول على وزن أخف قامت لينوفو باستخدام هيكل مصنوع من الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات والذي يسمح بمقاس 0.71 بوصة. 

كما استخدمت لينوفو بطاريات من نوع 71 واط، التى يمكن أن تساعد فى الاستمرار إلى 9.6 ساعات، كما تحتوى أجهزة Legion Slim 7 على قارئ بصمة، مع كاميرا ويب عالية الدقة مع مكبرات صوت 2x 2 ، وشبكة Wi-Fi 6 ، مع مقبس صوت وبطاقة لتوسعة الذاكرة الداخلية من نوع  بطاقة SD . 

ومؤخرا ، طرحت لينوفو جهازى لاب توب Yoga C740، و Yoga C640، واللذان سوف يتم تطرحهما تحت اسم Yoga 7i، و Yoga 6، وسيتضمن جهاز Yoga 7i، أحدث إصدار من معالجات إنتل،  وينافس جهاز Yoga 7i والذي يستهدف المستخدمين من الفئة المتوسطة، مثل سابقه حاسب MacBook Air القابل للتحول من آبل، والذي يأتي بشاشة قياس 14 بوصة، أو 15 بوصة، إلى جانب مكبرات صوت أمامية بتقنية  Dolby Atmos، ودمج المساعد الرقمي أليكسا Alexa من أمازون . 




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