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تكنولوجيا

أفضل لاب توب للفئة المتوسطة.. سعر ومواصفات Surface Laptop Go.. فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:00 م
سعر ومواصفات Surface
سعر ومواصفات Surface Laptop Go
ندى على
منذ أيام قليلة، أعلنت شركة مايكروسوف عن واحد من أفضل أجهزة اللاب توب الموجودة في السوق وهو Surface Laptop Go ، والذى يتمتع بإمكانات قوية، مع سعر يناسب الفئة المتوسطة. 

وبحسب موقع GSMArena التقنى فإن لابتوب Surface Laptop Go يأتى بشاشة قياس 12.4 بوصة، بنقاء 1536x1024  بالإضافة إلى أن الشاشة تعمل باللمس، مع كاميرا بدقة 720 بيكسل، وفتحة عدسة  f2.0 . 


Microsoft présente le Surface Laptop Go - ICT actualité - Data News
ويعمل لابتوب Surface Laptop Go بمعالج من نوع Intel Core i5-1035G1 من الجيل العاشر، مع كارت شاشة من نوع  Intel UHD ، ونسختين للذاكرة العشوائية سعة 4 و 8 جيجا بايت رام من نوع LPDDR4X ، مع 3 نسخ للمساحة الداخلية وهى : 64 و 128 و 256 جيجا بايت، كما يعمل مع نظام تشغيل ويندوز 10 .  

ويستخدم لابتوب Surface Laptop Go جسم خارجى من الألومنيوم، كما يأتى بثلاثة ألوان مختلفة هى الأزرق السماوى، والذهبى، والفضى، مع منفذى شحن من نوع USB-C و USB-A و واى فاى Wi-Fi 802.11ax ، وبلوتوث Bluetooth 5.0 ، وفتحة لسماعات الأذن، وكذلك فتحة للاتصال السلكى. 

ويبلغ سعر لابتوب Surface Laptop Go 550 دولار أمريكى أى ما يعادل 654 .8 آلاف جنيه مصرى لنسخة 4/64 جيجابايت، أما نسخة 8/128 فتبلغ 700 دولار أى ما يعادل 11 ألف جنيه مصرى  . 

أما أغلى نسخة من لابتوب Surface Laptop Go وهى 256/8 فتبلغ 900 دولار أى ما يعادل 162.14  ألف جنيه مصرى. 

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