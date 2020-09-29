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تكنولوجيا

تساعدك على التعلم عن بعد في زمن كورونا.. أفضل 5 أجهزة لاب توب في الأداء في 2020

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:16 ص
أفضل 5 أجهزة لاب
أفضل 5 أجهزة لاب توب في الأداء في 2020
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قسم التكنولوجيا
مع اقتراب العام الدراسي الجديد، واستمرار أزمة فيروس كورونا، أصبح النزول للمدارس والجامعات للتعلم أمرًا صعباَ، لذلك أصبح التعلم عن بعد مهما، شرط توافر الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تسهل عملية التعليم، وبسبب وجود العديد من البرامج والتطبيقات التي يصعب التعامل معها خلال الهاتف الذكي، كانت الضروروة بوجود جهاز كمبيوتر أو لاب توب، وتوجه الاهتمام أكثر لأجهزة اللاب توب بسبب سهولة تنقلها من مكان لآخر وسهولة التعامل معها، وتحميل العديد من البرامج والتطبيقات التي تفيد في عملية الدراسة، وفي الحياة بشكل عام ، وذكر موقع ZDNet


1- لاب توب  MacBook Pro

MacBook Pro 16-inch review: Big-screen powerhouse

يعتبر لاب توب MacBook Pro من أكثر الأجهزة تداولا في الجامعات الأوروبية ، ويعتبر سعره غالي نسبيا، لكنه قوي ويعمل بشكل جيد خلال الحياة الجامعية، وتعد النسخة الأخيرة من الجهاز تأتي  بشاشة Retina مقاس 13 و16 بوصة، من الجيل التاسع intel i9 ومستشعر بصمة اصبع بسرعة 2.3 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين 1 تيرابايت SSD، و4 منافذ Thunderbolt 
 وتأتي هذه النسخة بسعر 1300 دولار بمايعادل حوالي 20 ألف جنيه مصري، ويعرض على متجر شركة آبل للتعليم بتخفيض فيبدأ سعره من 1200 دولار، بما يعادل حوال 18 ألف جنيه مصري.

2- لاب توب  Macbook Air

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ولاب توب  Macbook Air خفيف الحجم من آبل، مما يجعل حمله ونقله سهلا بالنسبة للطلاب، وهو جهاز قوي بما يكفي ليتعامل مع العديد من البرامج التي تفيد في عملية التعلم مثل تطبيقات مؤتمرات الفيديو والتعلم عن بعد،  ويأتي الجهاز بشاشة مقاس 13 بوصة، ومعالج Intel i5 من الجيل العاشر ،  بسرعة 1.1 جيجا هيرتز، وذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجا بايت، وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت SSD ومنفذي Thunderbolt 3 ، ويتوافر بسعر 900 دولار أى بما يعادل حوالي 14 ألف جنيه مصري.

3- لاب توب  HP 11.6-inch Chromebook

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أصبح لاب توب HP 11.6-inch Chromebook جهازا مشهورا ومتداولا في الفترة الأخيرة بين الطلاب، لقدرته على اتمام المهام الأساسية للطلاب، حيث يتميز بشاشة قياس 11.6 بوصة ، ومعالج intel Celeron N3060، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت، وسعة تخزين تصل إلى 16 جيجا بايت، ومدخلين USB مع سماعات داخلية، ونظام تشغيل كروم، وهناك أيضا فتحة Micro SD لنقل وتخزين المحتوى ويعتبر سعره اقتصادي .

4- لاب توب Acer Chromebook Spin 11
 Acer Chromebook Spin 11 Intel Celeron N3350 1.10GHz 4GB Ram 32GB Flash Chrome OS
ويعتبر لاب توب Acer Chromebook Spin 11 ذات سعر اقتصادي، وهو من الأجهزة المرنة، لأنه مصمم بشاشة يمكن استخدامها كجهاز لاب توب عادي، ويمكن طيها للجهة الخارجية واستخدامها كتابلت، ويأتي اللاب توب بشاشة لمس HD، مقاس 11.6 بوصة، ومعالج  Intel Celeron N 3350 ، وذاكرة وصول عشائي 4 جيجابايت، وتخزين داخلي 32 جيجابايت، ومزود بقلم يمكن استخدامه بديلا عن شاشة اللمس أو لوحة المفاتيح، والجهاز لديه العديد من تطبيقات جوجل،وهو مناسب لعمل التكليفات والأعمال الأساسية للطلاب، عبر برامج جوجل docs, sheets و slides لكنه غير مناسب للتطبيقات الثقيلة. 

5- لاب توب HP Pavillion X360
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تعتبر أجهزة لاب توب HP اتش بي، اختيار يعتمد عليه بالنسبة للطلاب، لأنها من الأجهزة القوية وذات الكفاءة العالية التي تستمر في العمل لوقت طويل، ويتميز لاب توب HP Pavillion X360 بشاشة مقاس 14 بوصة، ومعالج  Intel i5 من الجيل العاشر، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وتخزين داخلي 512 جيجابايت . 
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