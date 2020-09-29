تساعدك على التعلم عن بعد في زمن كورونا.. أفضل 5 أجهزة لاب توب في الأداء في 2020

ZDNet مع اقتراب العام الدراسي الجديد، واستمرار أزمة فيروس كورونا، أصبح النزول للمدارس والجامعات للتعلم أمرًا صعباَ، لذلك أصبح التعلم عن بعد مهما، شرط توافر الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تسهل عملية التعليم، وبسبب وجود العديد من البرامج والتطبيقات التي يصعب التعامل معها خلال الهاتف الذكي، كانت الضروروة بوجود جهاز كمبيوتر أو لاب توب ، وتوجه الاهتمام أكثر لأجهزة اللاب توب بسبب سهولة تنقلها من مكان لآخر وسهولة التعامل معها، وتحميل العديد من البرامج والتطبيقات التي تفيد في عملية الدراسة، وفي الحياة بشكل عام ، وذكر موقع





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1- لاب توب MacBook Pro









يعتبر لاب توب MacBook Pro النسخة الأخيرة من الجهاز تأتي بشاشة Retina مقاس 13 و16 بوصة، من الجيل التاسع intel i9 ومستشعر بصمة اصبع بسرعة 2.3 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين 1 تيرابايت SSD، و4 منافذ Thunderbolt من أكثر الأجهزة تداولا في الجامعات الأوروبية ، ويعتبر سعره غالي نسبيا، لكنه قوي ويعمل بشكل جيد خلال الحياة الجامعية، وتعد

وتأتي هذه النسخة بسعر 1300 دولار بمايعادل حوالي 20 ألف جنيه مصري، ويعرض على متجر شركة آبل للتعليم بتخفيض فيبدأ سعره من 1200 دولار، بما يعادل حوال 18 ألف جنيه مصري.





2- لاب توب Macbook Air









و لاب توب Macbook Air خفيف الحجم من آبل، مما يجعل حمله ونقله سهلا بالنسبة للطلاب، وهو جهاز قوي بما يكفي ليتعامل مع العديد من البرامج التي تفيد في عملية التعلم مثل تطبيقات مؤتمرات الفيديو والتعلم عن بعد، ويأتي الجهاز بشاشة مقاس 13 بوصة، ومعالج Intel i5 من الجيل العاشر ، بسرعة 1.1 جيجا هيرتز، وذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجا بايت، وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت SSD ومنفذي Thunderbolt 3 ، ويتوافر بسعر 900 دولار أى بما يعادل حوالي 14 ألف جنيه مصري.





3- لاب توب HP 11.6-inch Chromebook









أصبح لاب توب HP 11.6-inch Chromebook جهازا مشهورا ومتداولا في الفترة الأخيرة بين الطلاب، لقدرته على اتمام المهام الأساسية للطلاب، حيث يتميز بشاشة قياس 11.6 بوصة ، ومعالج intel Celeron N3060، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت، وسعة تخزين تصل إلى 16 جيجا بايت، ومدخلين USB مع سماعات داخلية، ونظام تشغيل كروم، وهناك أيضا فتحة Micro SD لنقل وتخزين المحتوى ويعتبر سعره اقتصادي .





4- لاب توب Acer Chromebook Spin 11

ويعتبر لاب توب Acer Chromebook Spin 11 ذات سعر اقتصادي، وهو من الأجهزة المرنة، لأنه مصمم بشاشة يمكن استخدامها كجهاز لاب توب عادي، ويمكن طيها للجهة الخارجية واستخدامها كتابلت، ويأتي اللاب توب بشاشة لمس HD، مقاس 11.6 بوصة، ومعالج Intel Celeron N 3350 ، وذاكرة وصول عشائي 4 جيجابايت، وتخزين داخلي 32 جيجابايت، ومزود بقلم يمكن استخدامه بديلا عن شاشة اللمس أو لوحة المفاتيح، والجهاز لديه العديد من تطبيقات جوجل،وهو مناسب لعمل التكليفات والأعمال الأساسية للطلاب، عبر برامج جوجل docs, sheets و slides لكنه غير مناسب للتطبيقات الثقيلة.





5- لاب توب HP Pavillion X360