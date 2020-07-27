جوجل تقدم عرضا مغريا لراغبي شراء لاب توب Chromebook

قامت شركة جوجل Google بتقديم عرض مغرى لمستخدمى منتجاتها، بإعطائهم 100 جيجا بايت مجانا في تطبيق Dropbox لتخزين الملفات، مقابل شراء احد أجهزة لاب توب Chromebook.





وبحسب موقع Slash Gear فإنه إذا قام أحد المستخدمين بشراء لاب توب Chromebook من شركة جوجل فيمكنه الحصول على 100 جيجا بايت في تطبيق Dropbox وذلك لمدة 12 شهرا مجانا حتى شهر يوليو 2021.













وإلى جانب العرض تقوم شركة جوجل بمنح مستخدمى Chromebook عاما مجانيا آخر في تطبيق Google One للتخزين السحابى والتى تشمل رفع ملفات كبيرة الحجم وصور بجودة عالية على الإنترنت من بينها Google Drive و Gmail و Google Photos .





وتتطلب الكثير من الأعمال والوظائف رفع ملفات حيوية على الإنترنت وحفظها وتخزينها، على عدد من خدمات التخزين والتى يعتبر أفضلها تطبيق Dropbox والذى يوفر نسبة أمان عالية للمستخدمين.



