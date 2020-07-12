أفضل 5 تطبيقات لزيادة سرعة الإنترنت في 2020 .. فيديو

يمثل عام 2020 بالنسبة لقياسات سرعة الإنترنت مأساة كبيرة، حيث أنه منذ بداية العام، ومع بدء تفشي فيروس كورونا، ازداد الضغط بشكل كبير على الإنترنت، مما أدى إلى مشكلة كبيرة أدت إلى بطئه وتوقفه في بعض الأحيان، وللتغلب على هذه المشكلة يجب استخدام تطبيقات مثل تطبيق Meteor وهو من أفضل 5 تطبيقات لزيادة سرعة الإنترنت في 2020









وتتمثل إحدى طرق تحديد أداء اتصالك في التحقق من مقاييس الأداء المختلفة لاتصالك بالإنترنت ، مثل معدل البيانات وسرعة التحميل والتنزيل وزمن الوصول والتأخير الزمني، وإذا كنت تبحث عن أفضل 5 تطبيقات لزيادة سرعة الإنترنت في 2020 فقد ذكر موقع TechPP أفضل هذه التطبيقات على الإطلاق :













1- تطبيق Meteor





عندما يتعلق الأمر بتتبع سرعة الإنترنت ، فإن تطبيق Meteor هو من أفضل التطبيقات التى يمكنها فعل ذلك، والتطبيق متاح لكل من Android و iOS ، ويقوم بمساعدة المستخدمين على التعرف على الجوانب المختلفة للشبكة وتحديد المشاكل المتعلقة بالاتصال، كما يقدم تطبيق Meteor ، كل ما تحتاجه للتحقق من اتصالك بسرعة الإنترنت سواء كان اتصال WiFi أو محمول.





2- تطبيق SpeedOf.Me









يعد تطبيق SpeedOf.Me أداة مساعدة لاختبار السرعة على شبكة الإنترنت، وهو يعتمد على لغة HTML5 و JavasScript ، وهما من التقنيات الأساسية المستندة إلى الويب ، مما يجعله متاحًا على أي متصفح يدعم HTML5، علاوة على ذلك ، فإن خدمة التطبيق محسنة للأجهزة المحمولة ، لذلك يجب أن تكون قادرًا على استخدامها بسلاسة باستخدام متصفح الويب.





3- تطبيق FAST





يعتبر تطبيق FAST خدمة اختبار سرعة إنترنت أخرى مستخدمة على نطاق واسع ، و تأتي من إحدى خدمات بث المحتوى الشائعة ، Netflix. مقارنة ببعض الخدمات الأخرى ، فإن FAST لا يرقى إلى ميزات معينة. على سبيل المثال ، ليس لديك خيار تغيير مواقع السيرفر الخاص بك ، وبالتالي ، عليك الالتزام بخوادم Netflix الخاصة لنتائج الاختبار، على الرغم من أنك تحصل على المقاييس المعتادة مثل سرعة التنزيل وسرعة التحميل ووقت الاستجابة، كما أن نتائج اختبار السرعة دقيقة جدًا في معظم الأوقات.





4- تطبيق TestMy.net





وهو من التطبيقات التى تقدم خدمة جيدة لمساعدة المستخدمين على اختبار سرعات الاتصال بالإنترنت، الخدمة متاحة على الويب وتتضمن HTML5 و كذلك PHP ، مما يعني أنه يمكن الوصول إليها على الهواتف المحمولة سواء كانت Android أو iOS عبر المتصفح بالإضافة إلى الحصول على تجربة سلسة، عندما يتعلق الأمر بالاختبار ، فإنه يحتوي على العديد من سيرفرات الاختبار في أنحاء مختلفة من العالم ، ولكن للأسف ، لا يوجد خيار لتحديدها يدويًا.





وبالمقارنة مع بعض التطبيقات والخدمات الأخرى ، يأخذ TestMy.net نهجًا مختلفًا لاختبار سرعات الإنترنت، بشكل أساسي ، فإنه يأتي مع أربعة خيارات للاختبار ، والتي تشمل التنزيل والتحميل والكمون والجمع، يسمح لك عرض خيارات منفصلة باختبار مقياس معين للشبكة فقط.

5- تطبيق Speedtest.net

وتتوفر الخدمة موقع للويب أكثر من كونها تطبيقا وهى واحدة من أم الخدمات التى تقدم مجموعة من خدمات اختبار سرعة الإنترنت المختلفة. كما انها تقدم نتائج موثوقة ومتسقة ، ولديها مجموعة ضخمة من خوادم الاختبار المتاحة في جميع أنحاء العالم، ويمكن الوصول إليها على الويب وموجودة كتطبيقات لكل من Android و iOS ، مما يمنحك القدرة على إجراء اختبارات السرعة على أي جهاز.



