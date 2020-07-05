لمشاهدة الأفلام والمسلسلات .. تعرف على أفضل تطبيقات منافسة لنتفليكس .. فيديو

تعتبر خدمة البث التليفزيونى Netflix نتفليكس ، من أكبر وأشهر المنصات، ويستخدم تطبيقها ما يقرب من 200 مليون مشترك حول العالم، وفي السنوات القيلية الماضية، ظهرت تطبيقات أخرى منافسة وتعبر تطبيق HBO Max من أفضل التطبيقات منافسة لنتفليكس ، كما تسعى آبل عن طريق تطبيق +Apple TV للدخول في منافسة كبرى مع نتفليكس.





وذكر موقع Business Insider أفضل تطبيقات منافسة لنتفليكس ، وهى :









تطبيق HBO Max





تحتوى الخدمة على العروض والأفلام الناجحة ، بالإضافة إلى قائمة ميزانية كبيرة من النسخ الأصلية الحصرية. ومع ذلك ، فإن HBO Max هي الأغلى في اشتراك خدمات البث، حيث يمكن للمشتركين الجدد الاشتراك ودفع 15 دولارًا في الشهر بعد فترة تجريبية مجانية لمدة أسبوع.

وبالمقارنة ، فإن Disney Plus هو 7 دولارات في الشهر ، كما أن خدمة Netflix هي 13 دولارًا في الشهر، وستضيف HBO Max طبقة جديدة أرخص كل شهر ولكنها تتضمن إعلانات تجارية لدعم الخصم.







تطبيق +Apple TV

وانطلقت خدمة البث التليفزيونى +Apple TV من شركة آبل في نوفمبر العام الماضى، ورغم بدايتها البطيئة نسبيا ، إلا أن المنصة زاد عدد مشتركيها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة مما جعل عددا من المحللين يتنبأون أنها في طريقها إلى منافسة المنصة الأكبر والأشهر نتفليكس Netflix، ومنصة +Apple TV استطاعت جذب عدد كبير جدا من المشتركين وصل إلى أكثر من 33 مليون مشترك في شهور قليلة فقط، بعدما قدمت خدمتها بسعر رمزى وهو 5 دولارات أمريكية كاشتراك شهرى.







تطبيق Disney Plus



وتعرض المنصة لأفضل أفلام ديزنى، وكانت وفق آخر احصاء قد تخطت خدمة البث التليفزيونى، قناة Disney Plus ديزنى بلس، 50 مليون مشترك، بزيادة أكثر من 22 مليون مشترك منذ آخر مرة كشفت فيها ديزني عن إحصاءات مشتركيها منذ حوالى شهرين، وتعتبر الفترة التى تم فيها إطلاق ديزنى بلس، حيث كانت منذ بدء تفشى فيروس كورونا، ووصولها إلى أكثر من 50 مليون مشترك، تجعل من ديزنى بلس منافسا محتملا لنتفليكس Netflix ، وربما قد تتفوق عليها في المستقبل؛ خاصة إن ديزنى بلس ستقوم بإطلاق خدمتها في عدد من الدول قريبا.

تطبيق Hulu

وتحتوى منصة Hulu على عدد متنوع من أفلام الأنيمي إلى الرياضة ومشاهدة العروض والحصول على الأخبار المباشرة وغيرها من المسلسلات، وهناك قائمة لمشاهدة البرامج بخطة تناسبك وبدون إعلانات، كما تحتوى المنصة على عدد كبير جدا من الأفلام القديمة والحديثة، كما تسمح بعض القوائم بتصفح الحلقات والعروض أكبر مكتبة تلفزيونية متدفقة حيث يمكن مشاهدة أكثر من 80 ألف حلقة من العروض.

تطبيق Google Play Movies

ويوفر تطبيق بث الأفلام والفيديوهات Google Play Movies متجرًا شاملًا للعروض التلفزيونية من الأفلام والمسلسلات وإمكانية الإحتفاظ بها على الجهاز الخاص بك، حيث يوفر مجموعة من العروض التى يمكن مشاهدتها مجانًا، ومجموعة أخري تتطلب دفع اشتراك للتسجيل فى التطبيق والتمكن من مشاهدة جميع العروض التلفزيونية الموجودة، وذلك نظرًا لشدة المنافسة بين تطبيقات بث الفيديو والأفلام المختلفة، تمكن تطبيق جوجل للأفلام Google Play Movies من الوصول إلى عدد خيالي من التحميلات على متجر جوجل الرسمي Google Play، وتطبيق Google Play Movies متواجد على هواتف أندرويد ويحتوى على مئات الأفلام المجانية التى من الممكن أن تشاهدها بدون الخوف من استهلاك باقة الإنترنت بشكل كبير.