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تكنولوجيا

5 دولارات اشتراكها الشهري.. +Apple TV تقترب من منافسة نتفليكس بـ 33 مليون مشترك.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:41 م
صدى البلد
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ندى على
انطلقت خدمة البث التليفزيونى  +Apple TV  من شركة آبل في نوفمبر العام الماضى، ورغم بدايتها البطيئة نسبيا ، إلا أن المنصة زاد عدد مشتركيها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة مما جعل عددا من المحللين يتنبأون أنها في طريقها إلى منافسة المنصة الأكبر والأشهر نتفليكس Netflix.  


وحسب موقع The Motley Fool فإن منصة +Apple TV استطاعت جذب عدد كبير جدا من المشتركين وصل إلى أكثر من 33 مليون مشترك في شهور قليلة فقط، بعدما قدمت خدمتها بسعر رمزى وهو 5 دولارات أمريكية كاشتراك شهرى.
 



ارتفع عدد مشتركى المنصة من 10 ملايين مشترك إلى 33 مليون مشترك فى فترة قصيرة للغاية، حيث تنفق المنصة ما يصل إلى 6 مليارات دولار ، متجاوزة بذلك منصة نتفليكس،  وديزني بلس +Disney التى تنفق  2.5 مليار دولار فقط هذا العام ، مع زيادة الميزانية المقررة في السنوات القادمة مما سيجعلها المنصة الأولى بحلول عام 2024.


وتعمل شركة آبل على زيادة الإنفاق التسويقي للمنصة ليصل عدد المشتركين إلى 100 مليون مشترك ، بـ 6 مليارات دولار كإيرادات متوقعة.  


وقامت شركة آبل بالاستحواذ على عدد كبير من الأفلام والأعمال الدرامية القديمة في هوليوود، إضافة إلى قيامها بشراء عدد من الأعمال الجديدة لمنافسة منصات البث التليفزيونى الكبيرة مثل نتفليكس.
 

وتقوم الشركة بشراء عدد هائل من الأعمال السينمائية والدرامية القديمة للدخول فى خط المنافسة مع نتفليكس المستحوذة على أكبر عدد من المشتركين لخدمتها في العالم. 

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