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تكنولوجيا

قبل شراء لاب توب .. 5 أشياء أساسية لابد من توافرها فيه

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:29 م
قبل شراء لاب توب
قبل شراء لاب توب 5 أشياء أساسية لابد من توافرها
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ندى على
يمثل جهاز اللاب توب ، عاملا مهما للغاية بالنسبة لطلبة الجامعات أو الموظفين ، أو حتى لاعبى ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية الثقيلة، ويختلف احتياج الأشخاص لأجهزة اللاب توب على حسب نوع الدراسة أو العمل. 

 وهناك عوامل أساسية ، لا بد أن تتوافر في أى جهاز لاب توب عند شرائه باختلاف الغرض أو المتطلبات التى سيتحملها اللاب توب، وذكرت مجلة  PC World الأمريكية 5 عوامل أساسية لابد توافرها عند شرائك للاب توب. 

1- جودة الشاشة 

ومن الأشياء التى وضعها في الاعتبار هى جودة الشاشة ودقتها ونقائها، مثل شاشات  OLED و miniLED  كما أن معدل تحديث سرعة الشاشة الجيد من العوامل الأساسية عند مشاهدة الأفلام أو لعب العاب الفيديو أو تشغيل البرامج الثقيلة التى تتطلب جودة جيدة. 

2- المعالج الجيد 
ويعد أفضل معالجات من إنتل  بدءا من Core i5 و Core i7 من الجيل الخامس والسابع من أفضل المعالجات والتى يجب الاعتماد عليها لتشغيل البرامج وسرعة اللاب توب، اما معالجات Core i3 فهى ضعيفة للغاية، أما بالنسبة لمعالجات  AMD فتعتبر  Radeon RX 5600M و  Radeon RX 5700M. 

3- كارت الشاشة 
وكارت الشاشة الجيد أو شريحة الرسومات واحدة من أهم الأشياء التى يجب التركيز عليها وعلى إمكاناتها للحصول على صورة  أو فيديو بنقاء جيد، قادر على تشغيل الألعاب والأفلام وبرامج بصورة جيدة. 

4- الذاكرة العشوائية 
وهناك بعض أجهزة اللاب توب التى تاتى بذاكرة عشوائية حوالى 4 جيجا بايت رام فقط، ويجب ألا تقل الذاكرة العشوائية في جهازك عن 8 جيجا بايت رام، أما بالنسبة للمساحة الداخلية فتكون حسب استخدام الشخص نفسه والبرامج التى سيقوم بتحميلها. 

5- العلامة التجارية 
وتعتبر العلامة التجارية الخاصة بجهاز اللاب توب من أهم الأشياء التى يجب التركيز عليها حيث أنه من الممكن أن تقوم بتجميع إمكانات جيدة في لابتوب لشركة ليست متخصصة أو ليست لديها الخبرة الكافية لتصنيع لاب توب بإمكانات قوية.  

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