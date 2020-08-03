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تكنولوجيا

آبل تصدر أرخص لاب توب Macbook في تاريخها.. تعرف على السعر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:01 ص
آبل ستصدر أرخص لاب
آبل ستصدر أرخص لاب توب Macbook في تاريخها
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ندى على
كشفت تقارير أن عملاق التكنولوجيا الأمريكية، شركة Apple آبل ستقوم بإصدار جهاز لاب توب Macbook بمعالج ARM  من إنشائها بحيث سيكون أرخص Macbook تطلقه آبل في تاريخها على الإطلاق. 

وبحسب مجلة فوربس فإن لاب توب Macbook القادم رخيص الثمن، سيكون بسعر 800 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 800. 12 ألف جنيه مصرى، ومن المقرر أن تصدره الشركة بداية العام القادم 2021. 


وسيكون لاب توب Macbook القادم في 2021 أرخص من جهاز لاب توب 13 MacBook Pro  الذى سيتم إصداره نهاية العام الحالى 2020 بسعر 1100 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 580. 17 ألف جنيه مصرى. 

وفقل للمجلة فإن آبل ستعلن عنه لاب توب Macbook الرخيص في منتصف شهر أكتوبر، وهو الوقت الذى ستعلن فيه عن مجموعة هواتف iphone 12 التى تم تأجيلها أكثر من مرة. 

وتخطط آبل لاستخدام  معالجاتها الجديدة ARM في تصنيع جهاز كمبيوتر iMac بالإضافة إلى لاب توب MacBook Pro، حيث سيكون جهاز iMac هو أول جهاز تصدر آبل بمعالج ARM الخاص بها بعد قرارها التحول من معالجات شركة إنتل، حيث من المتوقع أن الاعتماد على معالجات  ARM سيعزز أداء الأجهزة القادمة بنسبة من 50 إلى 100 %  مقارنة بمعالجات إنتل. 

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