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تكنولوجيا

هواتف نهاية 2020 لن تصدر بشاحن أو سماعات والسعر منفصل.. تعرف على أبرزها

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:18 ص
هواتف نهاية 2020
هواتف نهاية 2020 لن تصدر بشاحن أو سماعات
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ندى على
كشفت تقارير أن هناك عدد من شركات الهواتف الكبرى ستصدر هواتفها الذكية القادمة بدون شواحن أو سماعات، ومن بين هذه الشركات شركتى آبل الأمريكية، وسامسونج الكورية الجنوبية. 

وبحسب موقع 9to5Mac  فإن هواتف آيفون القادمة iPhone 12 والتى من المقرر لها أن تصدر بعد عدة أشهر من الآن، تحديدا  في شهر نوفمبر القادم ستصدر بدون شاحن أو سماعات للأذن. 


وكذلك فإن آبل ستصدر شاحن iPhone 12 وكذلك سماعات الأذن الخاصة بها بسعر منفصل عن سعر الهواتف، وليس من غير المعروف حتى الآن إذا ما كانت آبل ستستغنى أيضا عن كابل  Lightning أم لا. 

ومن الشركات التى يبدو أنها ستقوم بنفس الخطوة هي شركة سامسونج حيث لن تعمل على تزويد هواتفها القادمة بشواحنها السريعة سواء بقوة 45 واط أو 25 واط، حيث من المتوقع بشكل كبير أن سامسونج ملحقات هواتفها القادمة من شواحن أو سماعات بسعر منفصل أيضا مما سيرفع أسعر الهواتف بشكل مخيف. 


ويرى المحللون أن آبل ترغب فى إلغاء محولات الطاقة لتعويض التكلفة الباهظة التى تحملتها فى تطوير أجهزة الجيل الخامس5G، على الرغم من أنها ستكون متاحة للشراء بشكل منفصل في الأسواق إذا رغب المستخدم بها.

وستصدر سامسونج هاتفين قابلين للطى، يوم 5 أغسطس القادم، وهما هاتف Galaxy Fold 2 و  Galaxy Z Flip 5G، بالإضافة إلى مجموعة هواتف Samsung Galaxy Note 20 . 

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