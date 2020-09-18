جوجل و لينوفو تطلقان Series One لمؤتمرات الفيديو .. تفاصيل

يبدو أن أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ ستظل متواجدة لفترة طويلة، الأمر الذي يعني وقتًا أطول لمؤتمرات الفيديو الخاص بالعمل، و حتي مع الأصدقاء.





و من هنا كام قرار جوجل بالكشف عن مجموعة جديدة من الأجهزة تدعى Series One، بالتعاون مع شركة لينوفو، لتحسين جودة مؤتمرات الفيديو، التي تنعقد عبر خدمة Google Meet.





وبحسب موقع CNET التقني، تحتوي أجهزة Series One علي الكثير من المميزات الجديدة و المختلفة، حيث تشمل كاميرا و شريط للصوت soundbar مزود بثمانية ميكروفونات، فضلا عن شاشة تعمل باللمس عن بعد.





وأوضحت جوجل أن أدوات الصوت المتواجدة في هذا الجهاز متطورة للغاية بحيث يمكنها حجب أى صوت خارجي، مثل أصوات الكتابة أو الأشخاص الذين يتحركون حول المتحدث، إذ أنها تعمل على التركيز بشكل كبير علي الأشخاص الذين يتحدثون فقط.





و تتوقع جوجل أن الخاصية الجديدة لن ينتهي العمل بها بمجرد انتهاء جائحة كورونا، موضحة أن خواص العزل الصوتي التي تتمتع بها أجهزتها الجديدة ستشجع العاملين علي استمرار العمل بها حتي بعد العودة الي مكاتبهم و ممارسة عملهم بالشكل الطبيعي.



