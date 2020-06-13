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تكنولوجيا

رسميًا.. إطلاق لاب توب Acer Nitro 5.. السعر والمواصفات

السبت 13/يونيو/2020 - 06:01 ص
رسميًا.. إطلاق لاب
رسميًا.. إطلاق لاب توب Acer Nitro 5.. السعر والمواصفات
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قسم التكنولوجيا
كشفت شركة آيسر Acer التايوانية المتخصصة فى صناعة الحواسيب، عن إطلاق جهاز لاب توب جديد للألعاب يحمل اسم Acer Nitro 5 فى الهند، والذي يعمل بمعالجات Intel Core من السلسلة H، اصدار الجيل العاشر.

وبحسب موقع gadgets التقني، يأتى جهاز لاب توب Acer Nitro 5 بشاشة قياس 15 بوصة أو 17 بوصة بدقة  1920\ 1080 بكسل، من نوع IPS وتستحوذ على نسبة 80% من الواجهة الخارجية للجهاز وبسرعة تحديث 144 هرتز في الثانية، للحصول على تجربة ألعاب أكثر سلاسة، بالإضافة إلى كاميرا ويب عالية الدقة.

ويعمل جهاز لاب توب Acer Nitro 5 للألعاب بمعالجات من نوع Intel Core i7 H-series أو Core i5 من الجيل العاشر، وكارت جرافيك من نوع Nvidia GeForce GTX 1650، أو Nvidia GeForce RTX 2060 ، وذاكرة داخلية بحجم 256 جيجابايت SSD مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت تصل إلى 32 جيجابايت ، ويعمل بنظام تشغيل Windows 10 نسخة 64 بت.

ويحتوي جهاز لاب توب Acer Nitro 5 ، على تقنية Wi-Fi 6، وبلوتوث v5.0 الجيل الخامس، ومنفذ HDMI ، و3 منافذ USB 3.2، ومنفذ USB من النوع C، ومكبرات صوت مزدوجة.

ويمتلك لاب توب Acer Nitro 5 بطارية تدوم إلى 10 ساعات من الاستخدام للشحنة الواحدة، بالإضافة إلى تقنية Acer CoolBoost للتحكم في درجات الحرارة أثناء اللعب، وتبريد الجهاز بسهولة.

أما بالنسبة لسعر جهاز  Acer Nitro 5  يبلغ 15500 جنيه مصري لنسخة شاشة 15 بوصة ومعالج Core i5 الجيل العاشر، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، مع كارت شاشة Nvidia Geforce GTX 1650.
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