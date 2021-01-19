ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد الإعلان عنها .. مميزات وعيوب نسخة Windows 10X وموعد إصدارها

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:01 م
مميزات وعيوب نسخة
مميزات وعيوب نسخة Windows 10X
Advertisements
ندى على
كشفت شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات عن نسخة جديدة ومبسطة من نظام التشغيل ويندوز10 ، وهى نسخة Windows 10X،  والتى تم الإعلان عنها لأول مرة منذ عامين، فى مؤتمر Surface 2019 فى مدينة نيويورك الأمريكية. 

وحسب موقع Bleeping Computer فإن النسخة الجديدة من ويندوز 10، Windows 10X هى نسخة تحوى عددا من المميزات التى تصدرلأول مرة والتى تعطى مرونة فى التعامل والاستخدام مع نظام ويندوز، وفيما يلى أبرز مميزات وعيوب النسخة الجديدة من ويندوز Windows 10X


الأجهزة التى ستعمل على نسخة Windows 10X 

Windows 10X: ما هو نظام ويندوز 10 اكس الجديد من مايكروسوفت؟ - صدى التقنية
وفقا لمايكروسوفت فإن نسخة Windows 10X الجديدة ستعمل على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب الرخيصة، وذات الإمكانات المحدودة ، والأجهزة ذات الإنتاجية المنخفضة. 

ميزات Windows 10X 

Windows 10X may be ready by December, without Win32 apps | Technology – Gulf News
1- تصميم سهل وبسيط  ومرن يساعد على استخدامها بأبسط الطرق، دون تعقيد أو وقت للتعلم. 

2- سهولة نقل التطبيقات مع وضع أكثر من نافذة لعدد من البرامج المختلفة على سطح المكتب إلى جانب بعضهما البعض. 

3- الوصول إلى تطبيقات التخزين السحابى أو التخزين على الإنترنت عبر برنامج explorer المضمن 

4- وجود قائمة ابدأ أو Start  فى وسط سطح المكتب، بالإضافة إلى الاختيارالتطبيقات من أسفل سطح المكتب لتواجد تطبيقات كثيرة الاستخدام والمثبتة.

5- تحسين استهلاك البطارية، مع إعادة تصميم قائمة ابدأ وشريط المهام لتسهيل التنقل بين التطبيقات، مع دعم تشغيل جميع تطبيقات ويندوز 10، بما في ذلك دعم تطبيقات Win32 . 

6- استبدال ونقل الأيقونات الموجودة على سطح المكتب بسهولة مع تلقى إشعارات وإضافة نوافذ إضافية، مع استخدام إعدادات سريعة.

عيوب Windows 10X 

Windows 10X will power dual-screen PCs from Microsoft, Dell, and more | Engadget
1- لا يمكن شراء نسخة  Windows 10x بشكل منفصل، وإنما سيتم تثبيتها مسبقًا على أجهزة الكمبيوتر الجديدة المصممة خصيصًا لنظام التشغيل الجديد، حيث من المتوقع أن تكون أجهزة الكمبيوتر عبارة نماذج منخفضة التكلفة تستهدف الاستخدام التعليمي أو الشركات.

2- تتطلب نسخة Windows 10X أجهزة كمبيوتر ولاب توب ذات شاشتين.

3- لن تعمل مع الأجهزة العادية، حيث أوضحت مايكروسوفت أن ويندوز 10 اكس مصمم لأجهزة الكمبيوتر بشاشتين، وأنه لن يتوفر كتحديث أو ترقية لنظام التشغيل ويندوز 10 على الأجهزة الحالية. 

موعد إصدار Windows 10X

Windows 10X will come to single-screen laptops first - SlashGear
ومن المتوقع أن يتم إصدار النسخة الجديدة من ويندوز Windows 10X  في الفترة من مارس إلى يونيو القادمين، على الرغم من الإعلان عنها منذ فترة كبيرة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدون هواتف سامسونج.. حيلة ذكية لـ تشغيل تطبيقات أندرويد على Windows 10

مايكروسوفت تجلب تطبيقات أندرويد لـ Windows 10.. اعرف إزاي

جوجل تطلق ميزة dark mode على متصفحات الويب للاب توب والكمبيوتر قريبا

أفضل 5 تطبيقات نظام التشغيل Windows 10 في 2020

بإعدادات أكثر سهولة وسرعة.. مايكروسوفت تكشف عن نسختها الجديدة Windows 10x

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد أنغام.. تزوجت أحمد عز سرا.. وحملت لقب مطربة مصر الأولى

أغنى شاب في مصر يروي تفاصيل محاولة سرقته بالإكراه على كورنيش النيل

وفاة صهر عضو مجلس إدارة الأهلي متأثرا بفيروس كورونا

الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

أطباء الجلدية يكشفون عن أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة للبشرة

بالأرقام.. زيادة رواتب الأطباء وتكليف 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات بسيطة ومتوفرة.. 5 مكونات طبيعية لـ علاج جفاف اليدين

علاج التعب والإرهاق بـ 12 وصفة غذائية

غاوية دراسة وروايات.. رحلة نور ابنة عمرو دياب من مصر إلى لندن