بعد الإعلان عنها .. مميزات وعيوب نسخة Windows 10X وموعد إصدارها

كشفت شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات عن نسخة جديدة ومبسطة من نظام التشغيل ويندوز10 ، وهى نسخة Windows 10X، والتى تم الإعلان عنها لأول مرة منذ عامين، فى مؤتمر Surface 2019 فى مدينة نيويورك الأمريكية.





وحسب موقع Bleeping Computer فإن النسخة الجديدة من ويندوز 10، Windows 10X هى نسخة تحوى عددا من المميزات التى تصدرلأول مرة والتى تعطى مرونة فى التعامل والاستخدام مع نظام ويندوز، وفيما يلى أبرز مميزات وعيوب النسخة الجديدة من ويندوز Windows 10X









الأجهزة التى ستعمل على نسخة Windows 10X





وفقا لمايكروسوفت فإن نسخة Windows 10X الجديدة ستعمل على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب الرخيصة، وذات الإمكانات المحدودة ، والأجهزة ذات الإنتاجية المنخفضة.





ميزات Windows 10X





1- تصميم سهل وبسيط ومرن يساعد على استخدامها بأبسط الطرق، دون تعقيد أو وقت للتعلم.





2- سهولة نقل التطبيقات مع وضع أكثر من نافذة لعدد من البرامج المختلفة على سطح المكتب إلى جانب بعضهما البعض.





3- الوصول إلى تطبيقات التخزين السحابى أو التخزين على الإنترنت عبر برنامج explorer المضمن





4- وجود قائمة ابدأ أو Start فى وسط سطح المكتب، بالإضافة إلى الاختيارالتطبيقات من أسفل سطح المكتب لتواجد تطبيقات كثيرة الاستخدام والمثبتة.





5- تحسين استهلاك البطارية، مع إعادة تصميم قائمة ابدأ وشريط المهام لتسهيل التنقل بين التطبيقات، مع دعم تشغيل جميع تطبيقات ويندوز 10، بما في ذلك دعم تطبيقات Win32 .





6- استبدال ونقل الأيقونات الموجودة على سطح المكتب بسهولة مع تلقى إشعارات وإضافة نوافذ إضافية، مع استخدام إعدادات سريعة.





عيوب Windows 10X





1- لا يمكن شراء نسخة Windows 10x بشكل منفصل، وإنما سيتم تثبيتها مسبقًا على أجهزة الكمبيوتر الجديدة المصممة خصيصًا لنظام التشغيل الجديد، حيث من المتوقع أن تكون أجهزة الكمبيوتر عبارة نماذج منخفضة التكلفة تستهدف الاستخدام التعليمي أو الشركات.





2- تتطلب نسخة Windows 10X أجهزة كمبيوتر ولاب توب ذات شاشتين.





3- لن تعمل مع الأجهزة العادية، حيث أوضحت مايكروسوفت أن ويندوز 10 اكس مصمم لأجهزة الكمبيوتر بشاشتين، وأنه لن يتوفر كتحديث أو ترقية لنظام التشغيل ويندوز 10 على الأجهزة الحالية.





موعد إصدار Windows 10X





ومن المتوقع أن يتم إصدار النسخة الجديدة من ويندوز Windows 10X في الفترة من مارس إلى يونيو القادمين، على الرغم من الإعلان عنها منذ فترة كبيرة.



