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تكنولوجيا

كيف يمكنك إجراء مكالمات هاتفية من خلال جهاز الكمبيوتر؟

السبت 02/يناير/2021 - 09:01 ص
كيف يمكنك إجراء مكالمات
كيف يمكنك إجراء مكالمات هاتفية من خلال جهاز الكمبيوتر؟
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شيماء عبد المنعم
إذا كانت تملك جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows 10 من مايكروسوفت، ولديك أيضا هاتف يعمل بنظام جوجل أندرويد Android، فمن المحتمل أنك لا تعلم أنه يمكنك إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية عبر الحاسب الشخصي الخاص بك.

وبحسب ما ذكره موقع "how to geek"، يتيح لك تطبيق Your Phone، المثبت مسبقا على نظام تشغيل شركة مايكروسوفت "ويندوز 10" إمكانية إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية من خلال جهاز الكمبيوتر.

وعند توصيل تطبيق Your Phone، بجهازك الأندرويد سوف يقوم البرنامج بإرسال الإشعارات، ومزامنة الصور، و الرسائل النصية من هاتفك إلى اللاب توب الخاص بك، كم يسمح لك أيضًا بإجراء المكالمات واستلامها عبر حاسوبك، ولإتمام هذه العملية اتبع الخطوات التالية: 

1. تأكد من وجود جهاز الكمبيوتر محمول الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 يدعم تقنية البلوتوث Bluetooth، إلى جانب هاتف أندرويد يعمل بالإصدار 7.0 أو أي إصدار أحدث.

2. قم بتثبيت تطبيق Your Phone على هاتفك الأندرويد من متجر "جوجل بلاي".

3. ابحث عن التطبيق في قائمة التطبيقات على ويندوز 10، ثم قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بجهازك.

4. سجل الدخول إلى التطبيق في هاتفك الأندرويد باستخدام حساب مايكروسوفت نفسه، وامنح التطبيق الإذونات الخاصة  به مثل جهات الاتصال، وسجل المكالمات الهاتفية، والوسائط، والرسائل النصية، والتشغيل باستمرار في الخلفية.

5. بعد تسجيل الدخول إلى الجهازين، تأكد من أن هاتف أندرويد وجهاز ويندوز 10 على شبكة الواي فاي نفسها.

6. بمجرد إنشاء الرابط بين الجهازين، سيصلك إشعار إلى الهاتف تطلب منك التحقق من أنك ستسمح باتصال الأجهزة، اضغط على خيار السماح Allow.

7. سترى أن هاتفك قد ظهر داخل تطبيق Your Phone على جهاز الكمبيوتر، وسترى أيقونة المكالمات Calls في أسفل القائمة تتضمن اسم الهاتف وصورته، انقر عليها لإجراء مكالمة.

8. افتح إعداد اتصال البلوتوث على هاتفك، ثم انقر على خيار إقران جهاز جديد Pair new device، ثم قم بتشغيل تقنية البلوتوث على جهاز الكمبيوتر.

9. من صفحة إعدادات البلوتوث انقر على خيار إضافة بلوتوث أو أي جهاز آخر Add Bluetooth or other device، سيظهر لك رمز على كلا الجهازين قم بالنقر على خيار اتصال Connect، لمصادقة الاتصال.

10. افتح قسم الاتصال في تطبيق Your Phone في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سوف يرسل التطبيق إشعارين انقر على موافق OK، والآن يمكنك البدء بإجراء المكالمات.
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