3 قرارات حاسمة من فيريرا لإعداد الزمالك للموسم الجديد

اتخذ المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ثلاث قرارات رسمية ضمن خطة الإعداد لانطلاق موسم 2025-2026، وذلك في إطار سعيه لإعادة بناء الفريق وظهوره بشكل مميز في الموسم المقبل.

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كشف بيان رسمي صادر عن نادي الزمالك عن تفاصيل خطة العمل التي يقودها فيريرا، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية والفنية لضمان أفضل استعداد للفريق.

تفاصيل قرارات يانيك فيريرا داخل الزمالك

فحوصات طبية شاملة للاعبين:

بدأ الفريق صباح اليوم السبت بالخضوع لفحوصات طبية دقيقة داخل إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة، في خطوة تهدف لتقييم الحالة البدنية والصحية لكل لاعب قبل بداية المرحلة التحضيرية الكاملة.

راحة مؤقتة من التدريبات:

قرر فيريرا منح لاعبي الفريق راحة سلبية غدًا الأحد، على أن تُستأنف التدريبات بعد غد الإثنين على ملعب الكلية الحربية بشكل طبيعي، ضمن البرنامج الفني الموضوع من قبل الجهاز الفني.

معسكر مغلق في العاصمة الإدارية:

من المقرر أن يدخل الفريق في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر حتى 27 يوليو، وذلك من أجل رفع الحالة البدنية والانضباط التكتيكي للاعبين.

انطلاقة إيجابية للمدير الفني البلجيكي

وكان يانيك فيريرا قد استهل مشواره مع الزمالك بانتصار ودي على فريق أورانج بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الكلية الحربية، وهو أول اختبار فني للمدرب البلجيكي مع الفارس الأبيض.