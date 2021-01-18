ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بإعدادات أكثر سهولة وسرعة.. مايكروسوفت تكشف عن نسختها الجديدة Windows 10x

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:00 م
مايكروسوفت تكشف عن
مايكروسوفت تكشف عن نسختها الجديدة Windows 10x
Advertisements
ندى على
كشفت تسريبات عدد من الميزات التى ستتمتع بها أجهزة الكمبيوتر واللاب توب بفضل النسخة الجديدة من نظام تشغيل ويندوز من شركة مايكروسوفت، والتى تسمى  Windows 10x، والتى سيتم إطلاقها رسميا لكل الأجهزة خلال الفترة القادمة. 

وبحسب موقع Tech Xplore فإن ميزات نظام Windows 10x الجديد ستكون عبارة عن سهولة نقل التطبيقات مع وضع أكثر من نافذة لعدد من البرامج المختلفة على سطح المكتب إلى جانب بعضهما البعض، مع وجود قائمة ابدأ أو Start  فى وسط سطح المكتب. 


وتعتبر أهم ميزة فى نظام Windows 10x هى أن هذه النسخة مخصصة للتعامل مع الأجهزة ذات الإمكانات المنخفضة التكلفة والإمكانيات، والتى تجعل استخدامها أسهل بشكل واضح، بالإضافة إلى تصميمها المبسط الذى يساعد على استخدامها بأبسط الطرق. 

وتتيح النسخة الجديدة من نظام Windows 10x استبدال ونقل الأيقونات الموجودة على سطح المكتب بسهولة مع تلقى إشعارات وإضافة نوافذ إضافية، مع استخدام إعدادات سريعة. 

جدير بالذكر أنه لا يمكن شراء نسخة  Windows 10x بشكل منفصل، وإنما سيتم تثبيتها مسبقًا على أجهزة الكمبيوتر الجديدة المصممة خصيصًا لنظام التشغيل الجديد، حيث من المتوقع أن تكون أجهزة الكمبيوتر عبارة نماذج منخفضة التكلفة تستهدف الاستخدام التعليمي أو الشركات. 

وكانت تقارير سابقة كشفت أن هناك ثغرة خطيرة فى نظام التشغيل ويندوز 10 تعمل على إتلاف أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، حيث تقوم بتدمير القرص الصلب الخاص بالأجهزة، كما يمكن للمخترقين استغلال هذه الثغرة وتدمير أجهزة المستخدمين.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدون هواتف سامسونج.. حيلة ذكية لـ تشغيل تطبيقات أندرويد على Windows 10

مايكروسوفت تجلب تطبيقات أندرويد لـ Windows 10.. اعرف إزاي

جوجل تطلق ميزة dark mode على متصفحات الويب للاب توب والكمبيوتر قريبا

بخطوات بسيطة .. كيف تغير لغة ويندوز 10 على الكمبيوتر واللاب توب

أفضل 5 تطبيقات نظام التشغيل Windows 10 في 2020

باحثون يحذرون: "ويندوز 7" يهدد 100 مليون جهاز كمبيوتر بالخطر

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء: شديد البرودة والقاهرة تصل لـ 9 درجات

سيدات نادي الجزيرة.. الإفتاء تعلق على واقعة حلوى عيد الميلاد

حالته متدهورة بسبب كورونا .. تطورات الوضع الصحي لـ حما أحمد السقا

انفراد.. الأهلي يدرس قرارات تصعيدية بسبب إيقاف محمد الشناوي وتعنت لجنة الجبلاية

نائب مدير مونديال اليد: حكم مباراة مصر والسويد غير عادل ودون المستوى

«السعر إنبوكس» .. غرامة تصل لـ2 مليون جنيه لعدم إعلان التاجر عن أسعار منتجاته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 174 ألفا .. تعرف على مواصفات وأسعار رينو لوجان موديل 2021 | صور

توجد فى أشهر الأطباق .. ماذا يحدث للجسم بعد تناول المستكة؟

أدوية كحة للمرضعات وأفضل المضادات الحيوية