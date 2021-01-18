بإعدادات أكثر سهولة وسرعة.. مايكروسوفت تكشف عن نسختها الجديدة Windows 10x

كشفت تسريبات عدد من الميزات التى ستتمتع بها أجهزة الكمبيوتر واللاب توب بفضل النسخة الجديدة من نظام تشغيل ويندوز من شركة مايكروسوفت، والتى تسمى Windows 10x ، والتى سيتم إطلاقها رسميا لكل الأجهزة خلال الفترة القادمة.





وبحسب موقع Tech Xplore فإن ميزات نظام الجديد ستكون عبارة عن سهولة نقل التطبيقات مع وضع أكثر من نافذة لعدد من البرامج المختلفة على سطح المكتب إلى جانب بعضهما البعض، مع وجود قائمة ابدأ أو Start فى وسط سطح المكتب. Windows 10x الجديد ستكون عبارة عن سهولة نقل التطبيقات مع وضع أكثر من نافذة لعدد من البرامج المختلفة على سطح المكتب إلى جانب بعضهما البعض، مع وجود قائمة ابدأ أو Start فى وسط سطح المكتب.









وتعتبر أهم ميزة فى نظام Windows 10x هى أن هذه النسخة مخصصة للتعامل مع الأجهزة ذات الإمكانات المنخفضة التكلفة والإمكانيات، والتى تجعل استخدامها أسهل بشكل واضح، بالإضافة إلى تصميمها المبسط الذى يساعد على استخدامها بأبسط الطرق.





وتتيح النسخة الجديدة من نظام Windows 10x استبدال ونقل الأيقونات الموجودة على سطح المكتب بسهولة مع تلقى إشعارات وإضافة نوافذ إضافية، مع استخدام إعدادات سريعة.





جدير بالذكر أنه لا يمكن شراء نسخة Windows 10x بشكل منفصل، وإنما سيتم تثبيتها مسبقًا على أجهزة الكمبيوتر الجديدة المصممة خصيصًا لنظام التشغيل الجديد، حيث من المتوقع أن تكون أجهزة الكمبيوتر عبارة نماذج منخفضة التكلفة تستهدف الاستخدام التعليمي أو الشركات.





وكانت تقارير سابقة كشفت أن هناك ثغرة خطيرة فى نظام التشغيل ويندوز 10 تعمل على إتلاف أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، حيث تقوم بتدمير القرص الصلب الخاص بالأجهزة، كما يمكن للمخترقين استغلال هذه الثغرة وتدمير أجهزة المستخدمين.



