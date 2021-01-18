باحثون: علامة في جوجل كروم تدل على اختراقك.. إليك كيفية التخلص منها

كشف باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى فى شركة Kaspersky أنه تم استهداف أكثر من 20 مليون مستخدم لمحرك البحث جوجل كروم ، من خلال عدد من الامتدادات لإرسال راوبط وبرامج خبيثة لاختراق المستخدمين.





وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإن الباحثون قد وجدوا أن العامل المشترك فى كل المستخدمين الذين تم استهدافهم من قبل الهاكرز، وجود علامة واحدة وهى أن جوجل كروم يعمل ببطء فى معظم هذه الأجهزة.









وفقا للباحثين فإنه تم وضع كل مستخدمي جوجل كروم الذين تم اكتشاف بطء كروم لديهم فى حالة تأهب، استعدادا لاحتمالية أن يتم اختراقهم بسبب استغلال الامتدادات فى جوجل كروم.





وأكد الباحثون أن الهدف الرئيسي للهاكرز هو تشغيل عدد كبير من الفيديوهات فى الخلفية، للقيام بزيادة عدد المشاهدات لديهم، مستغلين التحديثات والإمتدادات الموجودة فى جوجل كروم والقيام بتشغيل الفيديوهات سرا الأمر الذى أدى إلى بطء شديد فى كروم.





لذلك تعد علامة البطء فى كروم هى السمة الرئيسية التى تجعل المستخدمين يكتشفون أنهم يتم اختراقهم بالفعل أو معرضين للاختراق.





وقال الباحثون أثناء مناقشة النتائج التي توصلوا إليها إنه إذا بدأ الحل الأمني في اكتشاف التهديدات في جوجل كروم أو أي متصفح آخر قائم على Chromium ، فإن أول شيء عليك القيام به هو تعطيل المكونات الإضافية الضارة وحذفها ، لأن هذه هي ما يتفاعل معه تطبيق الأمان .







