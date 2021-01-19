تقارير: 6 مشكلات خطيرة فى هاتف Xiaomi Mi 11 من شاومى

كشفت تقارير أن هاتف Xiaomi Mi 11 الذى أطلقته شركة شاومى الصينية، منذ أسابيع قليلة، يحتوى على عدد من المشكلات الخطيرة فى نظام السوفت وير الخاص به، وذلك على الرغم من الإمكانات الكبيرة التى يتمتع بها هذا الهاتف.





وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Xiaomi Mi 11 على الرغم من أنه قدر بشاشة عاية فى الجودة حيث يأتى بجودة +QHD وهى التقنية التى تستخدمها شركة سامسونج فى شاشات التليفزيونات الذكية الخاصة بها، بالإضافة إلى دقة 2K ، وأفضل معالج حتى الآن فى 2021 وهو معالج Snapdragon 888 إلا أنه قد تم رصد عدد من المشكلات الخطيرة.









وفقا للموقع فإنه على الرغم من هذه المشكلات إلا أنه من الممكن أن تقم شاومى بحلها فى الفترة القادمة، حيث تظهر العديد من المشكلات غالبا فى بداية إطلاق الهواتف، وفيما يلى أبرز المشكلات التى يعانى منها هاتف Xiaomi Mi 11 :





1- توقف هاتف Xiaomi Mi 11 عند التشغيل بشكل عشوائي أثناء الاستخدام.





2- تعطل تطبيق الكاميرا أحيانًا أثناء التقاط الصور.





3- عدم تحميل بعض الألعاب بشكل صحيح وقد تظهر بعض النقط على الشاشة أثناء تحميل الألعاب.





4- سخن الهاتف بسرعة كبيرة على الرغ من قوة معالج Snapdragon 888 الذى يتحكم فى سخونة الهاتف ويستطيع السيطرة على إدارة الطاقة واستهلاك الكهرباء.





5- أداء الكاميرا متوسط ولا يرتقى للإمكانات الكبيرة والتقنيات المستخدمة فيها.





6- عدم وضوح الصوت ونقائه خاصة عند تشغيل الألعاب على الهاتف.





وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن هاتف Xiaomi Mi 11 نفد من الأسواق للمرة الثانية، بعدما حقق مبيعات أكثر من نصف مليون جهاز وذلك بعد طرحه فى الأسواق الصينية فقط فى أول عملية بيع له فى الأسواق ، بعد إعلان شركة شاومى عنه يوم 28 ديسمبر الماضى.







