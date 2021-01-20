شاهد.. لأول مرة فتح علبة هواتف Galaxy S21 .. فيديو

منذ أيام قليلة، أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، منذ ساعات هواتفها الرائدة للعام الجديد Galaxy S21 ، وهى عبارة عن 3 هواتف هى Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus وGalaxy S21 Ultra، وهى أول هواتف رائدة تطلقها شركة سامسونج بدون شواحن، على خطى شركة آبل الأمريكية بعد إطلاق هواتف آيفون 12 نهاية العام الماضى بدون شواحن أيضا للحفاظ على البيئة من التلوث التكنولوجى.





وكشف موقع Mashable التقنى عن أول مراجعة لهاتفى Galaxy S21 الهاتف الأصغر حجمًا فى الشاشة والأقل فى الإمكانات منها سعة البطارية وكذلك الأقل سعرًا، بالإضافة إلى هاتف Galaxy S21 Ultra الهاتف الأعلى إمكانيات والأعلى سعرًا فى المجموعة.





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هاتف Galaxy S21

وجاء هاتف Galaxy S21، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.2 بوصة وبدقة 1080 x 2400 بكسل، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، و 3 كاميرات خلفية الرئيسية منها تأتي بدقة بدقة 64 ميجابكسل، مع space zoom بقدرة 30X، بالإضافة إلى عدسة واسعة جدا بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل.





ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11، ويتوفر فى 4 خيارات لونية هي الرمادي والأبيض والوردي والبنفسجي، مقابل سعر 850 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 13,307 جنيها مصريا، لنسخة 8 + 128 جيجابايت.





هاتف Galaxy S21 Ultra

ويأتي هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 x 2400 بكسل، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، و4 كاميرات خلفية بدقة أكبر، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 10 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابيكسل، إلى جانب فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل.





ويعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، بتكنولوجيا 5 نانومتر، للإصدار الذي سيتم إطلاقه في الصين وكوريا الجنوبية، بينما النسخة العالمية ستعمل بواسطة معالج من نوع Exynos 2100، كما يحتوي على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11.

ويتوفر هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، في 5 خيارات لونية هي الأسود والفضي والنحاسي والبني والزهرى، مقابل سعر يبدأ من 1200 دولار أمريكي أي ما يعادل 18787 جنيهًا مصريًا، لنسخة 8 + 128 جيجابايت.



