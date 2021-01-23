صدمة كبرى لمستخدمي Galaxy Note من سامسونج.. اعرف القصة

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستتخلى عن إصدار هواتف جديدة هذا العام من فئة Note وهى السلسلة الأغلى والأعلى إمكانيات فى كل هواتف سامسونج والتى تنافس هواتف آيفون، الأمر الذى سيسبب صدمة كبيرة لمستخدمى الهواتف.





وبحسب موقع PhoneArena فإن سامسونج ستلغى فكرة إصدار الهواتف الجديدة لهذا العام من فئة Note وهى Galaxy Note 21 ، حيث أن مبيعات هواتف فئة Note جاءت مخيبة للآمال العام الماضى 2020 .









وتستند التقارير أن سامسونج قد أصدرت قلم S Pen الذكى مع هواتف Galaxy S21 التى أطلقتها منذ أيام قليلة، تمهيدا للتخلى عن هواتف Galaxy Note لهذا العام، حيث يعتبر القلم الذكى أمرا مميزا لهواتف Note ولم تصدره سامسونج مع أى فئة أخرى غير فئة Note من قبل.

وتشير التقارير إلى أن سامسونج ستصدر هاتفاً جديداً واحداً بديلاً عن هواتف Note ، وهو هاتف Note 20 FE ، الذى سيشبه هاتف Galaxy S20 FE الذى أصدرته سامسونج نهاية العام الماضى بسعر رخيص لتستطيع تحقيق حصة جيدة من المبيعات تعوض بها مبيعات هواتفها الرائدة والتى كان شرائها يمثل عائقا كبيرا بالنسبة للمستخدمين بسبب أسعارها المرتفعة.





وذكرت تقارير سابقة أن سامسونج ستصدر جميع هواتفها القادمة بدون شواحن، مثل هواتف Galaxy S21 التى أطلقتها منذ أيام بدون شواحن، وتعتقد الشركة أن إصدار هواتفها بدون شواحن يجعلها أكثر حفاظا على البيئة ويساهم فى الحد من التلوث التكنولوجى، بالإضافة إلى احتمالية كبيرة أن هواتفها القادمة لن تفتقد الشواحن فقط وإنما بنسبة كبيرة ستفتقد الملحقات الأخرى مثل السماعات، ولكن سيكون بشكل تدريجى.



