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تكنولوجيا

هاتف RENO 5 PRO 5G من أوبو يصل الأسواق العالمية.. إليك السعر والمواصفات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:59 ص
اوبو رينو 5 برو 5G
اوبو رينو 5 برو 5G
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شيماء عبد المنعم
‎هاتف RENO 5 PRO 5G أحدث إضافات شركة أوبو العالمية لحافظة هواتفها الذكية ذات الفئة المتوسطة، والتي بدأت الشركة الصينية في إطلاق النسخة العالمية من ‎هاتف RENO 5 PRO 5G، للأسواق الخارجية، وتعد دول الهند أولى الأسواق التي سيتم طرح الجهاز الجديد فيها.


‎مواصفات أوبو رينو 5 برو 5G
وأطلقت شركة أوبو النسخة العالمية من ‎هاتف RENO 5 PRO 5G، مع سماعات Enco X وأحدث سماعات TWS بسعر مفاجئ، ويتطابق الإصدار العالمي للجهاز مع الإصدار الصيني، والذي يعمل بمعالج Mediatek وشحنا فائق السرعة وأربع كاميرات خلفية.




وبالنسبة للمواصفات، جاء ‎هاتف RENO 5 PRO 5G، بشاشة منحنية من الجانبين بحجم كبير بقياس 6.55 بوصة، من نوع OLED، بدقة 2,400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتزا في الثانية، تمتاز بمستوى سطوع أعلى وقدره 500 شمعة، مقارنة بمستوى 430 شمعة.


ويمتلك هاتف Oppo Reno5 Pro 5G، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 لتثبيت الصورة الإلكترونية (EIS)، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وكاميرتين ثالثة ورابعة بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما مع فتحة عدسة f/2.4، تقوم بتسجيل الفيديو بمعدل 30 إطارًا في الثانية عند التصوير بدقة 4K، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ويمكن استخدامها كبديل لقارئ بصمات الأصابع الذي يأتي تحت الشاشة.


ويعمل هاتف Reno5 Pro 5G، ببطارية بقوة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0، بقدرة 65 وات يتم شحنها عبر منفذ USB-C، كما يدعم الشحن العكسي بقدرة 18 وات، ويمتاز الهاتف بتقديم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.


‎سعر أوبو رينو 5 في مصر
يتوفر هاتف أوبو رينو 5 برو مقابل سعر حوالي 528 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 8299 جنيها مصريا).

Oppo Reno5 Pro 5G
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