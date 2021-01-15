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تكنولوجيا

أوبو تطلق تحفتها الجديدة Oppo A93 رسميا بتقنية الـ 5G.. سعر ومواصفات

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:02 م
هاتف Oppo A93 5G
هاتف Oppo A93 5G
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة أوبو Oppo، خلال العام الماضي عن هاتف A93، بمعالج Helio P95، واليوم تابعته الشركة الصينية بإصدار جديد يقدم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G، تحت اسم Oppo A93 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتم تشغيل هاتف أوبو الجديد Oppo A93 5G، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 480، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي 256 عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وكما يعمل هاتف A93 5G، بواجهة المستخدم ColorOS 11.1 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11، كما يحتوي على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، إلى جانب قارئ بصمات أصابع مثبت على جانب الجهاز.

Oppo A93 5G in Aurora color

وقد تم تصميم هاتف Oppo A93 5G،  بشاشة مسطحة بقياس 6.5 بوصة، من نوع LCD، وبدقة عرض FullHD+، مع معدل تحديث قدره 90 هرتزا في الثانية، تحتوي نوتش على شكل ثقب أعلى يشار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 8 ميجابسكل.

ويقدم هاتف Oppo A93 5G، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل متصلة بوحدتين 2 ميجابكسل من المحتمل أن تستخدم لتصوير العمق والماكرو.
Oppo A93 5G in Black color

ويدعم هاتف Oppo A93 5G، معالج من نوع Snapdragon 480، وضع مزدوج (SA / NSA)، إلى جانب شبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي بثلاثة ألوان هي: الفضي،  والأسود، والأزرق المتدرج.

ويتوفر هاتف Oppo A93 5G، بسعر 310 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4,854 جنيها مصريا)، وتبدأ طلبات الحجز المسبق للهاتف في الصين من خلال الموقع الرسمي للشركة بدءا من اليوم الجمعة 15 يناير، وسيتم طرح الهاتف للمستخدمين اعتبارا من 20 يناير الجاري.
Oppo A93 5G in Silver color
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