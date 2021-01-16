3 كاميرات وبطارية 4310 مللي أمبير.. أوبو تكشف مواصفات هاتف OPPO A94

كشفت تسريبات، أن شركة أوبو الصينية تستعد لإطلاق هاتف الفئة المتوسطة، OPPO A94 ، وذلك بعدما تم اعتماده من عدد من وكالات الهواتف الذكية منها وكالة IMDA ، حيث سيأتى إطلاقه خلال الأسابيع القادمة بعدما قامت الشركة أمس بإطلاق هاتف Oppo A93





وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف OPPO A94 قد تم اعتماده تحت كود CPH2203، حيث سيأتى بشاشة قياس 6.2 بوصة، بجودة +Full HD ، من نوع LCD ، ومعدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.









وستكون كاميرات هاتف OPPO A94 عبارة عن 3 كاميرات خلفية، الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعرين للتكبير والعمق دقة 8 و 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى دقة 13 ميجا بيكسل، وفلاش LED.





ومن المتوقع، ان يعمل هاتف بمعالج OPPO A94 من نوع Snapdragon 480 من الفئة المتوسطة مثل سابقه Oppo A93 ، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ، مع واجهة مستخدم للسوفت وير ColorOS 11.1 .





وسيحتوى هاتف OPPO A94 على بطارية ذات سعة كبيرة 4310 مللى أمبير فى الساعة ولكن ليس من المعروف حتى الآن، إذا كانت ستدعم الشحن السريع أم لا.





وأطلقت أوبو أمس هاتف Oppo A93 بشاشة مسطحة بقياس 6.5 بوصة، من نوع LCD، وبدقة عرض+ FullHD، مع معدل تحديث قدره 90 هرتز في الثانية، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، معالج من نوع Snapdragon 480، ويتوف بسعر 310 دولار أمريكي أي ما يعادل 4,854 جنيها مصريا .



