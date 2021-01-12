ببطارية 5000 مللى أمبير.. فيفو تكشف مواصفات هاتف Vivo Y31

كشفت شركة فيفو الصينية، عن عدد من المواصفات التى سيأتى بها هاتف الفئة المتوسطة Vivo Y31 ، حيث سيأتى بعدد من الإمكانات الكبيرة المنافسة لهاتف Vivo Y51A الذى تم إطلاقه مؤخرا .





وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Vivo Y31 سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، بجودة +Full HD ، ونقاء x 2408 1080 بيكسل، وثقب أو نوتش فى أعلى الشاشة على شكل قطرة ماء للكاميرا السيلفى، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.









وستكون كاميرات هاتف Vivo Y31 عبارة عن 3 كاميرات خلفية الأساسية ستاتى بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر للتكبير بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل.





وسيعمل هاتف Vivo Y31 بمعالج من نوع Snapdragon 662 SoC من شركة كوالكوم للفئة المتوسطة، ونسختى من ذاكرة الوصول العشوائى 4 و 6 جيجا بايت، مع مساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت.





وسيحتوى هاتف Vivo Y31 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، كما سياتى الهاتف مع نظام التشغيل أندرويد 11 ، كما سيصدر الهاتف برخيص نسبيا.





وكانت أعلنت الشركة، أمس، رسميا، عن هاتف iQOO 7 الذى يصدر تحت علامتها التجارية iQOO ، حيث يأتى الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة أبرزها معالج Snapdragon 888 و قوة الشحن الخارقة التى تأتى بقوة 120 واط.



