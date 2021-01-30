تعرف على سعر ومواصفات هاتف A72 5G من أوبو

قدمت شركة أوبو هاتف A72 5G، بتقنية شبكات الجيل الخامس 5G، في شهر يوليو الماضي، وذلك بعد إطلاق نسخته العالمية A72 بثلاثة شهور، وعلى الرغم من الإختلاف الكبير بين الطرازين إلا أن تتشارك في بعض المواصفات، وفيما يلي نستعرض إليك سعر ومواصفات هاتف A72 5G من أوبو.





سعر هاتف A72 5G





تم تسعير هاتف A72 5G، والذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة من أوبو بسعر 270 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 4,241 جنيها مصريا).









مواصفات هاتف A72 5G





يقدم هاتف A72 5G، تصميما مختلفا غير المعتاد ضمن هذه الفئة من أوبو مع شاشة تعمل بمعدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتزا في الثانية، أما الشاشة فهي من نوع IPS LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبدقة 1080 x 2400 بكسل، بها نوتش على شكل ثقب أعلى اليسار مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.





ويتميز هاتف A72 5G، بمعالج ممتاز لهذه الفئة السعرية يقدم أداء قويا جدا والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، فهو من إنتاج شركة ميدياتك ومن نوع Dimensity 720 5G، بتكنولوجيا 7 نونامتر.





وبالنسبة للكاميرات يأتي هاتف A72 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 16 ميجابيكسل، والثانية كاميرا واسعة جدا بدقة 8 ميجابيكسل، والثالثة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب فلاش LED.





بطارية هاتف A72 5G





يحتوي هاتف A72 5G، على بطارية صغيرة نسبيا فهي تأتي بسعة 4040 مللى أمبير في الساعة ولكنها تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويتوفر الهاتف في ثلاثة ألوان هي الأسود والبنفسجي و الأزرق المتدرج.