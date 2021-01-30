ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تعرف على سعر ومواصفات هاتف A72 5G من أوبو

السبت 30/يناير/2021 - 10:01 ص
هاتف A72 5G
هاتف A72 5G
Advertisements
شيماء عبد المنعم
قدمت شركة أوبو هاتف A72 5G، بتقنية شبكات الجيل الخامس 5G، في شهر يوليو الماضي، وذلك بعد إطلاق نسخته العالمية A72 بثلاثة شهور، وعلى الرغم من الإختلاف الكبير بين الطرازين إلا أن تتشارك في بعض المواصفات، وفيما يلي نستعرض إليك سعر ومواصفات هاتف A72 5G من أوبو.

سعر هاتف A72 5G

تم تسعير هاتف A72 5G، والذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة من أوبو بسعر 270 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 4,241 جنيها مصريا).


مواصفات هاتف A72 5G

يقدم هاتف A72 5G، تصميما مختلفا غير المعتاد ضمن هذه الفئة من أوبو مع شاشة تعمل بمعدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتزا في الثانية، أما الشاشة فهي من نوع IPS LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبدقة 1080 x 2400 بكسل، بها نوتش على شكل ثقب أعلى اليسار مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.

ويتميز هاتف A72 5G، بمعالج ممتاز لهذه الفئة السعرية يقدم أداء قويا جدا والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، فهو من إنتاج شركة ميدياتك ومن نوع Dimensity 720 5G، بتكنولوجيا 7 نونامتر.

وبالنسبة للكاميرات يأتي هاتف A72 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 16 ميجابيكسل، والثانية كاميرا واسعة جدا بدقة 8 ميجابيكسل، والثالثة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب فلاش LED.

بطارية هاتف A72 5G

يحتوي هاتف A72 5G، على بطارية صغيرة نسبيا فهي تأتي بسعة 4040 مللى أمبير في الساعة ولكنها تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويتوفر الهاتف في ثلاثة ألوان هي الأسود والبنفسجي و الأزرق المتدرج.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أفضل 4 هواتف ذكية بسعر 2500 جنيه.. صور

أرخص هاتف سامسونج.. تعرف على أفضل موبايل من 3000 إلى 4000 جنيه 2020

بسعر مناسب.. فيفو تعلن رسميا عن أحدث هواتفها Vivo Y52s.. صور

رسميا.. أوبو تعلن عن سلسلة Reno5 بشاحن خارق 65 وات.. تعرف على السعر والمواصفات

أيهما الأفضل.. تعرف على سعر ومواصفات سلسلة أوبو الخارقة Reno5 5G

رسميا.. أوبو تطلق هاتف Reno5 4G بشحن سريع وكاميرا رباعية.. سعر ومواصفات

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. توقعات بتحول كوفيد-19 إلى مرض جهازي

نيبوشا: أوباما أفضل لاعب دربته في الزمالك.. أردت ضمه لفريقي الحالي

بإطلالة جديدة.. نسرين أمين تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

ذكرى الطفلة المعجزة فيروز.. سبب وفاتها وأبرز تكريماتها

خلال فبراير.. البحوث الفلكية: حركات الكويكبات لا تمثل خطورة على الأرض

عباس أبو الحسن عن الطبيب المتحرش: 15 فنانا وصديقا ولاعب كرة شهير من ضحاياه

Advertisements

لا بديل عنها لتركيب العداد .. اعرف قيمة ممارسة الكهرباء وعقوبة عدم دفعها

أفضل سورة تقرأ في الصباح .. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع والبركات

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد بدءا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

السعودية.. تحذير شديد اللهجة من طقس اليوم

حكم الغسل من الجنابة والنزول من المنزل بدونه

عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-1-2021

هتوصل في 10 دقائق.. 5 معلومات عن محور روكسي - رمسيس الجديد

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

في ذكرى وفاة فردوس محمد.. قصة زواجها الغريبة وتحوله إلى حب حقيقي

الخلطة السرية.. حقيقة زيارة مؤسس كنتاكي لمصر وصورته على الكورنيش

عمل لا على الحسبان أو الخاطر.. المباحث الفيدرالية تكشف خبايا اقتحام الكونجرس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري

بفستان زفاف.. هيدي كرم تستعرض أناقتها في مسلسل لؤلؤ

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه