بعد إطلاقه .. مميزات وعيوب هاتف Oppo A55 من أوبو

فى الوقت الذى تتخلى فيه معظم شركات الهواتف الذكية عن الشواحن، أعلنت أمس شركة أوبو الصينية، عن هاتف Oppo A55 الذى يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، بالإضافة إلى عدد من الإمكانيات الجيدة مثل سعة البطارية الكبيرة.





وحسب موقع Tech Story Online فإن هاتف Oppo A55 من فئة الهواتف المتوسطة، يحتوى على عدد من المميزات وإلى جانب ذلك يحتوى على بعض العيوب، حيث أن الهاتف يختلف تماما عن هاتف RENO 5 PRO 5G، الذى أطلقته الشركة منذ أيام قليلة.





مميزات هاتف Oppo A55





سعة بطارية الهاتف الكبيرة

يحتوى هاتف Oppo A55 على بطارية سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، مع شحن بقوة 10 واط مع منفذ شحن من نوع USB-C، ونظام تشغيل أندرويد 11.





صدور الهواتف بشاحن





وفى الوقت الذى تتجه معظم شركات الهواتف الذكية مثل آبل وسامسونج وشاومى إلى إصدار هواتف بدون شواحن للمحافظة على البيئة الأمر الذى يكلف المستخدمين أموالا إضافية لشراء شواحن بأسعار منفصلة.





كاميرات بدقة جيدة





يأتى هاتف Oppo A55 ب 3 كاميرات خلفية، الرئيسية دقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f / 2.2، والثانية بدقة 2 ميجا بيكسل ماكرو للتكبير، مع كاميرا ثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل أيضا بمستشعر للعمق، وفتحة عدسة f / 2.4 ، أما الكاميرا السيلفى فتأتى بدقة 8 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسة f / 2.0 ، ومقاطع فيديو تصل إلى 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية ، بينما مقاطع الفيديو البطيئة بدقة 720 بكسل، وتعتب الكاميرات ليست الأفضل كما انها ليست بدقة فائقة ولكن على االرغم من ذلك فإنها جيدة بالنسبة لهاتف متوسط.





السعر المناسب





ويتناسب سعر الهاتف مع المواصفات التى يتمتع بها حيث يبلغ سعر هاتف Oppo A55 حوالى 245 دولار أمريكى أى ما يعادل 3855 جنيه مصرى .





عيوب هاتف Oppo A55





معالج متوسط لا يقدم أداء كبيرا





ويعمل هاتف Oppo A55 بمعالج من نوع Snapdragon Dimensity 700، مع أنوية Cortex-A76 بتردد 2.2 جيجاهرتز، مع مساحة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجا بايت رام ، مع بطاقة microSD للتوسعة.





نوع الشاشة ومعدل التحديث الضعيف





هاتف Oppo A55 يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ، مع معدل تحديث الشاشة 60 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى على شكل قطرة ماء .



