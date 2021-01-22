بشاحن خارق.. تعرف على مميزات هاتف RENO 5 PRO 5G من أوبو

كشفت شركة اوبو بشكل رسمي عن ‎هاتف RENO 5 PRO 5G، والذي يعد من أقوى هواتف الفلاجشيب ولكن بسعر الفئة المتوسطة، مع أفضل تصميم بانحناء على الجانبين وحافة سفلية رفيعة، ويمتاز هاتف RENO 5 PRO 5G، بتقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، وشبكات اتصال الجيل الخامس 5G.





نستعرض إليك فيما يلي مواصفات و‎سعر أوبو رينو 5 في مصر:









‎مواصفات أوبو رينو 5 برو 5G





يأتي هاتف RENO 5 PRO 5G ، بشاشة منحنية من الجانبين بحجم كبير بقياس 6.55 بوصة، من نوع OLED، بدقة 2400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتزا في الثانية، تمتاز بمستوى سطوع أعلى وقدره 500 شمعة، مقارنة بمستوى 430 شمعة.





ويحتوي هاتف Reno5 Pro 5G، على بطارية بقوة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0، بقدرة 65 وات يتم شحنها عبر منفذ USB-C، كما يدعم الشحن العكسي بقدرة 18 وات، ويمتاز الهاتف بتقديم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.





ويقدم هاتف Oppo Reno5 Pro 5G، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 لتثبيت الصورة الإلكترونية (EIS)، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وكاميرتين ثالثة ورابعة بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما مع فتحة عدسة f/2.4، تقوم بتسجيل الفيديو بمعدل 30 إطارًا في الثانية عند التصوير بدقة 4K، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ويمكن استخدامها كبديل لقارئ بصمات الأصابع الذي يأتي تحت الشاشة.





سعر أوبو رينو 5 في مصر





يتوفر هاتف أوبو رينو 5 برو مقابل سعر حوالي 528 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 8299 جنيها مصريا).





وكانت شركة أوبو قد أطلقت النسخة العالمية من ‎هاتف RENO 5 PRO 5G، خلال الأيام الماضية مع سماعات Enco X وأحدث سماعات TWS بسعر مفاجئ، ويتطابق الإصدار العالمي للجهاز مع الإصدار الصيني، والذي يعمل بمعالج Mediatek وشحنا فائق السرعة وأربع كاميرات خلفية.



